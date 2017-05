Yasumasa Shibuya (Fuente: VNA)

Tokio (VNA) – La policía de Japón extenderá la orden de arresto a Yasumasa Shibuya, acusado del asesinato de la niña vietnamita Le Thi Nhat Linh, después de que termine el plazo de detención provisional el 5 próximo.Tal información fue dada a conocer hoy por la agencia noticiosa Kyodo, citando a fuentes investigadoras de este crimen.Shibuya, de 46 años de edad, fue detenido el 14 de abril pasado por ser sospechoso en el asesinato de Linh, quien desapareció el 24 de marzo en su itinerario hacia su escuela Mutsumi en la ciudad de Matsudo, en la provincia japonesa de Chiba.La orden de arresto fue adoptada basándose en la acusación de que ese sujeto abandonara el cuerpo sin vida de la víctima en el área de Abiko.Asimismo, la coincidencia del ADN de Shibuya con la muestra hallada en el cadáver obligará al sospechoso a enfrentar el cargo de asesinato.Shibuya vive en la ciudad de Matsudo, a 300 metros del domicilio de la víctima y fue presidente de la asociación de padres de Mutsumi, además de participar en un programa voluntario de vigilancia de seguridad de los estudiantes en su ruta a la escuela.No obstante, el 24 de marzo pasado el sospechoso no hizo esa tarea como era habitual, justo en la noche de la desaparición de Linh, cámaras de vigilancia en los alrededores del lugar donde se encontró el cadáver captaron imágenes de uno de los dos automóviles de Shibuya.Durante un interrogatorio voluntario antes de su arresto, el sujeto ofreció información totalmente contraria a la ofrecida por las imágenes captadas por las cámaras. Numerosas fuentes también informaron a la policía que la noche del 24 de marzo, el vehículo de Shibuya no estaba en su lugar de estacionamiento habitual.Las autoridades revelaron que las cámaras también registraron al mediodía de ese día un automóvil más pequeño que el utilizado usualmente por el sospechoso; y por la noche la imagen de ese vehículo todavía no identificado también fue captada alrededor del sitio donde se encontró el cadáver.De acuerdo con la policía, como voluntario en el programa de seguridad de estudiantes, Shibuya eligió un sitio cerca de la escuela, gracias a lo cual obtuvo acceso frecuente a Linh y conocía bien que la víctima solía ir por su propia cuenta al colegio.Medios de comunicación locales dicen que los padres de Linh llegaron a Japón el 30 de abril y asistirán a los juicios contra Shibuya. – VNA