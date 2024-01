Hanoi (VNA)- El artista de mérito Chu Luong, quien nació en Thach That, Hanoi, un pueblo lleno de antiguas historias sobre las emblemáticas marionetas de agua, se ha convertido en uno de los coleccionistas y creadores de títeres acuáticos más famosos del país.Las marionetas, las ondas en el agua y los sonidos de los tambores se han vuelto inolvidables en el corazón de Chu Luong. Según el artista, los títeres son tan sencillos que muy poca gente los tiene en cuenta. El arte de las marionetas acuáticas es belleza de la vida que no apreciamos. Por ello, Chu Luong decidió restaurar estos muñecos. Investigó en cerca de 200 pueblos antiguos en el norte del país para buscar a los artesanos de los títeres y aprender sus experiencias.Su colección, fruto de 20 años de viajar por los campos del norte para sus trabajos de investigación incluye miles de personajes de numerosas vertientes de este arte, que proviene de la vida de los campesinos. Los rostros sencillos de los agricultores de la campiña norteña inspiran el espíritu de las marionetas. Con un gran conocimiento en este ámbito, Chu Luong ha recreado una serie de muñecos únicos.Especialmente, restauró un grupo de personajes que incluyen cuatro dioses inmortales del país y cinco princesas de Dai Viet (antiguo nombre de Vietnam). El artista ha combinado hábilmente la hermosura de las princesas con la tragedia de sus piezas dramáticas. También ha elaborado miles de títeres que reflejan las características de los agricultores sencillos.Al respecto, Chu Luong compartió: “Con las marionetas tradicionales, simplemente he querido crear un mundo de confianza, aspiración y belleza en la vida de los campesinos”./.