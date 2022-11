El ministro de Seguridad Pública To Lam interviene en la reunión (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam (AN, Parlamento) de la XV Legislatura continuó hoy en esta capital su cuarto período de sesiones , bajo el presidio del presidente del Parlamento , Vuong Dinh Hue.En la sesión plenaria presidida por el vicepresidente de AN, Nguyen Khac Dinh, los legisladores dedicaron todo el día a debatir los informes de trabajo del Presidente del Tribunal Popular Supremo y el jefe de la Fiscalía Popular Suprema; informes de trabajo sobre prevención y control de delitos y corrupción y aplicación de la ley en 2022, proyecto de Resolución sobre prescripción disciplinaria por infracciones a cuadros, funcionarios y empleados públicos; la implementación de la Ley de Entrada y Salida de Ciudadanos Vietnamitas relacionada con la información del "lugar de nacimiento" en los pasaportes.El ministro de Seguridad Pública To Lam, el presidente del Tribunal Popular Supremo Nguyen Hoa Binh y el jefe de la Fiscalía Popular Suprema Le Minh Tri, y el ministro de Justicia Le Thanh Long aclararon varias cuestiones planteadas por los legisladores.Según lo programado, los diputados revisarán mañana sobre los documentos. En la sesión vespertina, se deberá votar la aprobación de la Ley de Reformas y Adiciones a Varios Artículos de la Ley de Radiofrecuencia y discutir el proyecto de Ley de Protección Civil./.