Hoi An, Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi continúan siendo honrados en los premios Travelers' Choice Best de la plataforma de viajes en línea líder en el mundo, Tripadvisor.

Los premios Travelers' Choice Best of the Best Destinations, otorgados por la plataforma de viajes Tripadvisor, honró a Hanoi en las categorías: el destino líder del mundo en 2024 y el destino culinario líder del mundo en 2024.