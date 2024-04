La ciudad antigua de Hoi An. (Foto: VNA)

Quang Nam, Vietnam (VNA)- La antigua ciudad de Hoi An, de la provincia vietnamita de Quang Nam, planea desarrollarse como un destino turístico "sin humo" y "para bicicletas" en el marco de la campaña de promoción del turismo verde.

La ciudad de Hoi An pretende promover el mensaje de destino "sin humo" entre agencias de viajes, complejos turísticos, destinos, restaurantes y zonas comerciales, así como crear conciencia en la comunidad sobre la prohibición de fumar en sitios públicos.Las enfermedades relacionadas con el tabaquismo y la imposición de castigos estrictos a las infracciones en zonas libres de humo también se incluyeron en la campaña de comunicación, con advertencias impresas en vales y billetes de entrada a los destinos de Hoi An. Hoi An , que fue diseñado como un destino turístico ecológico y respetuoso con el medio ambiente de Vietnam, cuenta con más de mil alojamientos, incluidos 43 hoteles de 3 a 5 estrellas, 380 restaurantes y 21 destinos.Hasta la fecha, el 80% de las oficinas estatales prohíbe fumar, mientras que 110 restaurantes y hoteles ya tenían asignadas áreas para fumadores o señalizadas zonas libres de humo./.