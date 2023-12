Un objeto sumergido, que se sospecha que es un barco antiguo, se encuentra cerca de la costa cerca del barrio de Cam An, en la ciudad de Hoi An. (Foto: plo.vn)

Quang Nam, Vietnam (VNA) – Se ordenó la recolección de muestras de isótopos de carbono para determinar la edad de un barco de madera hundido, recientemente descubierto cerca de la costa del distrito de Cam An, en la ciudad de Hoi An, provincia central de Quang Nam.La medida es parte de una serie de actividades desplegadas por las autoridades de Hoi An, que incluyen acordonar el área y protegerlo para evitar operaciones de salvamento no autorizadas.De acuerdo con la ley de patrimonio, la administración municipal no tiene autoridad para realizar excavaciones ni trabajos arqueológicos. Hoi An informó los hallazgos y solicitó al Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Quang Nam que formule los próximos pasos, dijo el vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Lanh.El 26 de diciembre, en la zona donde se estaba llevando a cabo un proyecto de terraplén costero de emergencia para combatir la erosión en la playa de Cua Dai, los residentes locales descubrieron un objeto que se cree que es un barco perdido hace mucho tiempo. El impacto de las mareas y las olas del océano hicieron que una parte de la embarcación sobresaliera de la superficie del agua.Según Van Lanh, al recibir informes del descubrimiento, personal especializado del centro de conservación del patrimonio cultural de la ciudad fue enviado al lugar para realizar una verificación inicial. Las observaciones indican que múltiples vigas de madera de color marrón oscuro que sobresalen entre 10 y 30 centímetros por encima de la superficie del mar, se asemejan a la forma de un barco con un extremo puntiagudo. Se estimó que el ancho y largo del barco es aproximadamente tres y 15 metros, respectivamente./.