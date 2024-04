La reliquia del cruce de Co Noi (Fuente: tienphong.vn)

Hanoi (VNA) - La encrucijada de Co Noi, en la comuna homónima del distrito de Mai Son, en la provincia norteña de Son La, constituye un nudo principal de tráfico en la ruta hacia el frente de Dien Bien Phu, donde confluyen vías desde el delta del Norte, la base revolucionaria de Viet Bac, así como las Interregiones III (compuesta por Hai Phong, Kien An, Thai Binh, Hung Yen y Hai Duong) y IV (Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri y Thua Thien).

En un artículo publicado en el portal digital de la Voz de Vietnam, se destacó que el sitio, donde derramaron sangre incontables cuadros, soldados, jóvenes voluntarios y pobladores, protagoniza la denominada canción épica inmortal en la victoria de Dien Bien Phu (7 de mayo de 1954).

Hace 70 años, con el fin de enviar suministros al ejército y el pueblo vietnamitas que luchaban en el frente de Dien Bien Phu, fue establecida una red de transporte cuyos caminos atravesaban el cruce de Co Noi. Considerando este enlace el talón de Aquiles en la ruta de abastecimiento de armas y alimentos a los soldados vietnamitas en la provincia de Dien Bien, donde se encontraba el campo de batalla, el ejército francés ordenó a sus fuerzas aéreas en Indochina arrasar Co Noi a toda costa.

De esa manera, la intersección de Co Noi se convirtió en una zona de feroz combate. Cada día y noche las tropas francesas lanzaban allí en promedio decenas de ataques con explosivos lentos, bombas de napalm y bombas de mariposa, para quebrantar el espíritu y la voluntad de lucha del ejército y el pueblo vietnamitas.

Con la determinación de mantener despejada dicha ruta arterial, más de 18 mil tandas de jóvenes voluntarios procedentes de todas las localidades del país indochino fueron movilizados a servir en la operación de Dien Bien Phu, entre ellos unos mil estaban de regular guardia en Co Noi.

Ceremonia de ofrenda de incienso para conmemorar a los mártires antes de la inauguración del Memorial de los Mártires en el cruce de Co Noi en 2000 (Fuente: Casa de Exposiciones del Área de Reliquias Históricas del Cruce de Co Noi)

En palabras de Nguyen Thi Nu, una ex miembro de la fuerza, desde inicios de 1954 hasta el final de la campaña, el cruce de Co Noi no tuvo ningún día libre de municiones y bombas. De día, la gente solía evacuarse y al anochecer salía a reparar las calles para que los soldados, las milicias y los vehículos que transportaban armas y alimentos pudieran pasar antes del amanecer.



“Francia dio golpes fuertes, arrojando centenares de bombas cada día. Los caminos eran muy difíciles de recorrer, por eso, había que atajar por las colinas y movilizar a todos los pobladores para el transporte de alimentos y municiones. Ante las muchas personas que se sacrificaron, nos sentíamos aún más unánimes para vencer las adversidades y liberar Dien Bien Phu”.

Mientras, Lo Van Henh, que sirvió en la división de desactivación de bombas de la Ingeniería en la encrucijada de Co Noi, recordó: “Me alisté en la fuerza de jóvenes voluntarios como respuesta al llamado del Estado de aquel entonces. Fui asignado a la ingeniería especializada en desactivar bombas. Los bombardeos eran tan intensos que hubo momentos en que no comí ni bebí durante tres días, pero intenté superarlo para cumplir mis tareas”.

Para rendir honores a los colosales méritos del ejército, el pueblo y de aquellos que consagraron su vida a la lucha por la independencia nacional, la provincia de Son La construyó de 2000 a 2002 una zona conmemorativa de reliquias dedicada a los jóvenes voluntarios caídos en la encrucijada de Co Noi. En 2004, el enclave fue clasificado como Reliquia Nacional.

La provincia inauguró, en julio de 2021, un área conmemorativa espiritual (primera fase) en el marco de su proyecto de restauración y promoción de los valores del vestigio histórico “Cruce de Co Noi”. Se trata de un símbolo de la voluntad indomable de la nación vietnamita y una “dirección roja” (lugares históricos vinculados con la Revolución) para educar a las generaciones posteriores en el patriotismo y las tradiciones revolucionarias.



“El monumento en la encrucijada de Co Noi es una dirección roja para que generaciones de jóvenes vietnamitas en general y de Mai Son en particular, muestren su respeto e infinita gratitud hacia los antecesores. De ahí que promoverán la tradición ‘Al beber agua, se recuerda el manantial’ de la nación”, expresó Lo Duc Ngoc, vicesecretario del Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh en el distrito de Mai Son.

Hoy día, Co Noi no solo recuerda la devoción valerosa del ejército y el pueblo vietnamitas en la operación de Dien Bien Phu, sino también ha adquirido reputación como una tierra socioeconómicamente desarrollada y emergente zona urbana. Esta encrucijada, un heroico emblema de la Fuerza de Jóvenes Voluntarios en la campaña de Dien Bien Phu, ha energizado a la juventud de hoy en la construcción de un país más próspero y fuerte./.