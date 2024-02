Hanoi (VNA) – Todos los preparativos para el Festival de la Pagoda de Huong (Perfume) han concluido y el Comité Organizador sigue innovando a fin de garantizar la seguridad, el civismo y la cordialidad.Según lo programado, el Festival tendrá lugar del 11 de febrero al 1 de mayo (del 2 de enero al 23 de marzo del calendario lunar), informó el Comité Popular del Distrito de My Duc en la sesión informativa sobre las actividades del Festival.Para evitar atascos y aglomeraciones en los primeros días del Festival, el Consejo de Administración de la Zona Monumental y Escénica de Huong Son sustituyó las entradas en papel por billetes electrónicos; mejoró la calidad de la gestión de las barcas, la disposición de los restaurantes y la fluidez del tráfico con cuatro estaciones de autobuses con capacidad para 5000 pasajeros. En caso de sobrecarga, hay lugares de reunión para evitar el aparcamiento desordenado.El distrito de My Duc creó la Cooperativa de Servicios Turísticos de la Pagoda del Perfume para proporcionar barcas y transbordadores al servicio de los turistas, garantizando la seguridad, el civismo y la cortesía.Actualmente hay entre tres mil 800 y cuatro mil 500 barcas cualificadas y el Comité Organizador ha establecido equipos de inspección de carácter periódico para impedir el uso de lanchas motoras, la venta ambulante y el juego en las barcas.Con el deseo de convertir la Pagoda de Huong en un destino turístico de Hanói con productos turísticos espirituales, culturales y religiosos que atraigan a los turistas de acuerdo con la dirección de la ciudad, el 5 de febrero, el Departamento de Turismo de Hanoi se coordinó con el Comité Popular del distrito de My Duc para organizar en la comuna de Huong Son una conferencia de formación sobre conocimientos turísticos para la comunidad en 2024, como preparación para el próximo Festival.Además, el Departamento de Turismo se coordinó con el distrito de My Duc para dar a conocer el complejo turístico de Huong Son a los turistas nacionales y extranjeros y movilizar a organizaciones, particulares y empresas en busca de trabajar juntas en la creación de productos turísticos de alta calidad./.