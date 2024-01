Da Nang, Vietnam (VNA) – Con motivo del Tet (Año Nuevo Lunar), los visitantes de la ciudad central de Da Nang y su península de Son Tra, en particular, tendrán la oportunidad de participar en una serie de actividades culturales y de entretenimiento.Según Nguyen Duc Vu, jefe de la Junta de Administración de la península de Son Tra y de la playa turística de Da Nang, habrá lugares de “check-in” en los parques de Bien Dong, Lang Ong y Nguyen Van Thoai, en la playa de My An en el distrito de Ngu Hanh Son y en otros lugares.La playa de My An también albergará un torneo de surf, los días 27 y 28 de enero, y el programa Xuan Yeu Thuong (Amada Primavera), del 26 al 28 de enero, que presentará un menú de actividades para promover la cocina vietnamita en el Tet.Además, los turistas pueden participar en diversos juegos folclóricos y actividades callejeras como nhay sap (baile entre postes de bambú), dap nieu (golpear vasijas de barro colgantes) y pintar máscaras.En la actualidad, muchos hoteles y complejos turísticos de playa en Da Nang están decorados con banderas coloridas, luces vibrantes y encantadoras escenas decorativas para atraer a los residentes locales y turistas.El número total de visitantes a la central ciudad costera en 2023 se estimó en más de 7,4 millones, duplicando la cifra de 2022 y equivalente al 93% de la cifra prepandemia de 2019, informó la Secretaría de Turismo municipal.De ellos, el número total de visitantes internacionales superó los dos millones, cuatro veces más año tras año y equivalente al 62% del número de 2019.Los ingresos totales por servicios de alojamiento, restauración y viajes ascendieron a 1,2 mil millones de dólares, para un aumento interanual del 67%./.