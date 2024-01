Hanoi (VNA)- La artista vietnamita Nguyen Thu Huyen puede transformar trozos de diferentes tipos de tela en obras de arte, sin utilizar pinceles ni pinturas.Desde que era joven, Huyen ha recolectado diversos materiales, como grava y semillas de diferentes frutas, con los que creaba pequeños y encantadores cuadros para regalar a sus amigos.Después de graduarse de Diseño de Moda en la Universidad Abierta, realizó una maestría en la Universidad de Bellas Artes de Vietnam, lo que le permitió explorar una amplia gama de telas de colores. Fue entonces cuando comenzó a experimentar para crear productos artísticos. En 2006, comenzó a elaborar y compartir las piezas en su blog personal. Con el tiempo, Huyen alimentó su pasión, transformándola en artículos más elaborados y sofisticados.Su primera obra de arte fue creada en colaboración con un amigo de la universidad, sobre las costumbres de los 54 grupos étnicos del país. Este trabajo mide 2 x 1,5 metros y tardó seis meses en completarse. Actualmente se conserva en el Museo de la Mujer de Vietnam.La exposición individual en 2018, titulada “Pinto mi sueño”, marca su trayectoria de 10 años de labor como artista.“Deseo tener mi propio estilo, de manera que cuando la gente mire mi trabajo, sepa que he hecho piezas a partir de materiales como mezclilla, caqui, algodón...”, compartió Huyen.Para crear un collage de tela, normalmente bosqueja el diseño y luego considera cuales son las telas y materiales que utilizará para expresar mejor la esencia artística. El material elegido se somete a procesos de lavado, secado y de adhesivo para evitar que se deshilache. Después, ensambla meticulosamente cada detalle y los bordea con hilo para completar una pieza de arte.Los temas de sus obras a menudo giran en torno a mujeres, retratando aspectos de la feminidad desde diferentes ángulos, como el vínculo entre madre e hijos, la resiliencia de las mujeres étnicas y la belleza de las féminas de Hanói del pasado.Cada trabajo explora un aspecto diferente de las mujeres antiguas y modernas. Además de elaborar piezas de tela con diversos temas, Nguyen Thu Huyen también imparte a los jóvenes conocimientos sobre esta modalidad creativa, en particular, y sobre las bellas artes, en general, en el centro House of Art, en la capital.