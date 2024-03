El Festival de carrera de botes en la provincia de Dien Bien. (Fuente: VNA)

Dien Bien, Vietnam (VNA)- Hogar de 19 grupos étnicos con diversos festivales culturales, la provincia norteña vietnamita de Dien Bien está aprovechando sus puntos fuertes en este sentido para atraer a más turistas.Los grupos étnicos minoritarios que representan hasta el 83% de la población local han mantenido sus festivales tradicionales, como las carreras de botes del Thai Trang (Thai blanco), la oración de las cosechas del Kho Mu y la danza del fuego del Dao, que presenta múltiples danzas y canciones folclóricas.Estos festivales no sólo sirven a la vida espiritual de los residentes locales, sino que también siguen siendo su orgullo. También se han considerado un impulsor del turismo local ya que el turismo ecológico, cultural y comunitario ha surgido como tendencia.En los últimos años, las autoridades locales han prestado más atención a la organización de festivales con mayor calidad. Mientras tanto, varias empresas de viajes los han incluido como puntos destacados de sus viajes.Las estadísticas muestran que Dien Bien recibió a más de un millón de visitantes el año pasado, casi un 25% más interanual, y ganó unos 68,64 millones de dólares del sector, un aumento de casi el 27%.Sin embargo, los expertos señalaron que el potencial de la provincia para el turismo de festivales aún no se ha aprovechado plenamente, ya que las actividades festivas no son lo suficientemente diversas para entretener tanto a los lugareños como a los visitantes, y la participación de diferentes sectores económicos en la celebración de actividades culturales, artísticas y deportivas en combinación con festivales culturales sigue siendo limitado.Algunos sugirieron que Dien Bien preste mayor atención a los festivales típicos y especiales y los conecte con las atracciones turísticas de la provincia, intensifique su conectividad con las compañías de viajes y aliente al público a desempeñar un papel más activo en el desarrollo del turismo local.Dien Bien inauguró el 16 de marzo el Año Nacional de Turismo - Dien Bien y el Festival de Hoa Ban (Flores de Bauhinia blanca) 2024.Coincidiendo con el 70.º aniversario de la victoria de Dien Bien Phu (7 de mayo de 1954 – 2024), se espera que el Año Nacional de Turismo - Dien Bien 2024 brinde un sinfín de experiencias a los turistas./.