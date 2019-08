Efectúan intercambio amistoso tropas guardafronteras de Vietnam y Camboya (Foto: VNA)

An Giang, Vietnam (VNA)- Un intercambio amistoso entre guardafronteras de Vietnam y Camboya se efectuó en esta provincia sureña, con el fin de reforzar los nexos bilaterales, según informó una fuente oficial.El evento, que se desarrolló la víspera, contó con la presencia del viceministro de Defensa de Vietnam, coronel general Nguyen Chi Vinh, y el secretario de Estado del Ministerio de Defensa de Camboya, general Neang Phat, entre otros oficiales de ambas partes.Al expresar sus opiniones, Nguyen Van Nam, subjefe del Comando de Guardafronteras de Vietnam, manifestó su alta valoración de la actividad, y confió que la misma contribuye a consolidar y robustecer los lazos de cooperación entre ambas partes, especialmente, en la lucha contra los delitos transfronterizos, y la migración ilegal en las zonas colindantes, entre otras tareas.El militante recordó los logros obtenidos en los intercambios culturales, artísticos y deportivos entre los dos pueblos, así como en el apoyo mutuo por el desarrollo económico, igualdad social y seguridad de las localidades fronterizas.Por su parte, Nguyen Thanh Binh, presidente del Comité Popular de An Giang, destacó que las provincias en las zonas colindantes entre Vietnam y Camboya colaboran principalmente en los sectores de salud, educación, agricultura y comercio, entre otros.En la ocasión, se proyectó un video, que refleja la solidaridad, cooperación, y apoyo mutuo entre el pueblo y las fuerzas fronterizas de ambas naciones.Se realizaron además presentaciones artísticas para resaltar las peculiaridades culturales de cada nación, así como se otorgaron becas a estudiantes de An Giang, y de las provincias camboyanas de Takeo y Kandal, además de otros obsequios a las familias con dificultades económicas de esas localidades.El evento formó parte de las actividades realizadas en el marco del Programa de intercambio de amistad entre las fuerzas de ambas naciones que cumplen esa misión, el cual se proyecta hacia la construcción de una frontera de paz, amistad, cooperación y desarrollo sostenible.Vietnam y Camboya comparten límite fronterizo de mil kilómetros de longitud, el cual se extiende a lo largo de 10 provincias vietnamitas, y otras nueve de Camboya.-VNA