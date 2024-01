Hanoi (VNA)- La Guardia Costera de Vietnam seguirá centrándose en implementar de forma sincronizada y drástica medidas para prevenir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en 2024.Tal determinación se dio a conocer en una conferencia de balance del Comité partidista del Comando de la Guardia Costera de Vietnam sobre los trabajos en 2023 y las tareas en 2024.También, la fuerza mantendrá estrictamente la preparación para el combate, la prevención y el control de desastres naturales y la búsqueda y rescate; la innovación activa y mejora de la calidad de la educación política e ideológica, la protección de la política interna, gestión y cumplimiento de la disciplina y la ley, y garantía de la seguridad; promoción del estudio y seguimiento de la ideología, la ética y el estilo del Presidente Ho Chi Minh.En sus palabras, el mayor general Le Quang Dao, comandante de la Guardia Costera de Vietnam, solicitó a las unidades de toda la fuerza implementar efectivamente los trabajos asignados, especialmente fortalecer las medidas para actualizar la situación, gestionar y proteger firmemente la soberanía, mantener la seguridad, el orden y la protección en las islas y mares; asesorar y proponer oportunamente políticas y soluciones para resolver todas las cuestiones surgidas.En 2024, la fuerza costera continuará desplegando la cooperación internacional y la diplomacia de la Guardia Costera; y fortaleciendo la implementación de planes profesionales para combatir y prevenir todo tipo de delitos de manera drástica y efectiva, informó.El Comité partidista del Comando de la Guardia Costera ha dirigido a las unidades a desplegar de forma sincronizada y drástica medidas para combatir la pesca ilegal , no declarada y no reglamentada (INDNR).En 2023, la Guardia Costera de Vietnam ha asesorado, organizado e implementado de manera activa la integración internacional, la diplomacia de defensa y de la Guardia Costera , en contribución a la construcción de una zona marítima pacífica, de paz, amistad, cooperación y desarrollo./.