Visitantes internacionales están entusiasmados de experimentar las actividades de plantación de arroz en la antigua aldea de Duong Lam. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Hanoi alberga una serie de sitios culturales e históricos que se consideran recursos valiosos para el desarrollo turístico.



Como tierra sagrada con una rica historia y cultura, la ciudad cuenta con casi seis mil reliquias, mil 800 patrimonios intangibles y mil 350 aldeas de oficios tradicionales, además de hermosos paisajes naturales.



El sector turístico de la capital considera el turismo cultural como su sello distintivo, y promueve especialmente la subcategoría de turismo experiencial, que ofrece más recorridos a los sitios patrimoniales y pueblos artesanales de Hanoi.



El presidente de la Asociación de Viajes de Hanoi, Phung Quang Thang, dijo que la variedad de patrimonios y pueblos artesanales constituye un recurso extremadamente valioso para que la industria turística de la capital desarrolle productos típicos de cada localidad y atienda a una amplia gama de turistas nacionales e internacionales. Esto también mejorará el conocimiento y la vida espiritual de los lugareños, así como las comodidades que rodean los lugares de interés.



Actualmente, el número de turistas que llegan a Hanoi está aumentando, especialmente los viajeros extranjeros. Esta es una señal positiva para que el sector turístico de la ciudad implemente soluciones para atraer visitantes e impulsar el crecimiento del turismo. En particular, recibe especial atención el desarrollo de nuevos productos turísticos con características de Hanoi en busca de ampliar el atractivo para los turistas.



Hanoi ha lanzado numerosos productos turísticos, incluido un modelo piloto de turismo comunitario combinado con experiencias de la vida real en pueblos artesanales y atracciones turísticas con valores culturales tradicionales de las minorías étnicas en el distrito de Ba Vi.



En febrero, el Departamento de Turismo de Hanoi desarrolló productos de turismo experiencial asociados con patrimonios, reliquias y pueblos artesanales a lo largo de las rutas del centro de Hanoi a diferentes distritos suburbanos.



Actualmente, la agencia continúa desarrollando un modelo de turismo comunitario vinculado a experiencias prácticas en pueblos artesanales y destinos turísticos con valores culturales tradicionales de minorías étnicas en distritos como My Duc y Chuong My.



Sin embargo, los expertos dicen que para que estos productos se vuelvan atractivos y únicos, resulta importante entender con claridad a los visitantes de cada localidad, sus necesidades y deseos, y así ofrecerles productos experienciales adecuados.



Según Phung Quang Thang, Hanoi necesita desarrollar diversas experiencias turísticas con el fin de diseñar recorridos únicos que impliquen explorar la historia o experimentar las ricas culturas locales y las etapas de producción de artesanías y cocinas típicas.



Además, los visitantes deberían poder interactuar con los lugareños, artesanos y personajes famosos de las aldeas, así como aprender sobre la artesanía tradicional y las fiestas locales. En términos de desarrollo de rutas turísticas, es recomendable crear una cadena de suministro de servicios más diversa y mejorar la experiencia turística.



De igual manera, resulta necesario fortalecer la promoción del turismo y los vínculos entre localidades en el transporte de visitantes para experimentar el patrimonio y los pueblos artesanales./.

VNA