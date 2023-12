El pueblo de Phuc Am (distrito de Thuong Tin) se dedica a la fabricación de artículos votivos (Foto: hanoimoi.vn)

Hanoi (VNA)- El Departamento de Turismo de Hanoi realizó una encuesta para estudiar la construcción de dos itinerarios de exploración de la ruta patrimonial del Sur de Thang Long, con el propósito de mejorar la calidad de los productos y destinos turísticos asociados con los patrimonios, reliquias y aldeas artesanales.Las dos rutas turísticas incluyen: Centro de Hanoi - Thanh Tri - Thuong Tin - Phu Xuyen y Centro de Hanoi - Thanh Oai - Ung Hoa - My Duc.La primera incluirá muchos destinos interesantes, tales como el pueblo de Ngau (distrito de Thanh Tri) que se destaca por el oficio de elaboración de vino de crisantemo y la pagoda Ngau; el pueblo de Phuc Am (distrito de Thuong Tin) que se dedica a la fabricación de artículos votivos; y el pueblo de Cuu (distrito de Phu Xuyen), reconocido por los edificios antiguos con arquitectura europea.En la segunda ruta, sobresalen el templo de Noi Binh Da (distrito de Thanh Oai), la aldea artesanal de varitas de incienso de Quang Phu Cau (distrito de Ung Hoa) y la artesanía de seda (distrito de My Duc).En el recorrido, los visitantes aprenderán sobre la arquitectura, valores culturales e históricos del templo Noi Binh Da que rinde culto a Lac Long Quan, considerado progenitor de la nación. El sitio fue reconocido por el Primer Ministro como Tesoro Nacional en 2015. Mientras, la aldea artesanal de varitas de incienso de Quang Phu Cau es actualmente un destino que atrae a muchos turistas nacionales y extranjeros. En la aldea artesanal de seda de My Duc, los visitantes pueden experimentar la recolección de moras para alimentar a los gusanos de seda, el hilado y también la fabricación de seda de loto.Phan Huy Cuong, del Departamento de Turismo de Hanoi, dijo que la ciudad se empeña en apoyar a las unidades de gestión de destinos patrimoniales y reliquias culturales, estudiar y desarrollar tours y productos culturales experienciales asociados con el turismo nocturno, basados en la explotación de patrimonios, reliquias y pueblos artesanales./.