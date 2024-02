Hoi An entre principales destinos de luna de miel del mundo en 2024

La antigua ciudad de Hoi An, en la provincia central de Quang Nam, ha sido nombrada entre los 25 mejores destinos de luna de miel del mundo en 2024 en la categoría de Travelers’ Choice Best of the Best 2024 por TripAdvisor, la plataforma de orientación de viajes más grande del mundo.