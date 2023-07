El embajador vietnamita en Japón, Pham Quang Hieu, en el evento. (Foto: VNA)

Tokio (VNA)- Un programa de promoción de destinos turísticos de Vietnam se celebró en Tokio, Japón, con el fin de explotar aún más este mercado potencial de la industria sin humo nacional.Se trata de una de las actividades conmemorativas del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas binacionales (1973-2023), organizada por la Corporación Vietnam Airlines, el Grupo de Turismo vietnamita Saigontourist (Saigontourist Group) y la aerolínea nipona All Nippon Airways (ANA).En sus palabras, el embajador vietnamita en Japón, Pham Quang Hieu , destacó el significado del evento para impulsar los nexos de cooperación sobre cultura y turismo, en particular, y fortalecer la asociación estratégica amplia y profunda entre los dos países, en general.A su vez, el presidente de Saigontourist Group, Pham Huy Binh, enfatizó que Japón constituye el mercado clave del turismo de Vietnam y se encuentra en el grupo de los cinco mercados internacionales más importantes de su compañía.Tal programa de promoción turística figura como parte de una estrategia para restaurar y expandir la fuente de visitantes internacionales, aprovechar las oportunidades de cooperación, especialmente con los socios en el mercado japonés después de un período afectado por la pandemia de la COVID-19, expresó.Por el mismo sentido, el director general adjunto de Vietnam Airlines Trinh Ngoc Thanh afirmó que durante los últimos 30 años desde que se estableció la ruta a Japón, la aerolínea bandera nacional ha contribuido a las relaciones de asociación estratégica bilateral.En el futuro, Vietnam Airlines continuará participando activamente en la conexión de viajes entre los pueblos de los dos países, en contribución práctica a promover el intercambio pueblo a pueblo entre Vietnam y Japón , informó.En el marco de este evento, representantes de Vietnam Airlines y la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) firmaron un memorándum para promover el turismo entre las dos naciones; y también se llevó a cabo la firma del Memorando de Entendimiento sobre cooperación tripartita entre Vietnam Airlines, Saigontourist Travel Service y Peace In Tour.Vietnam es un destino turístico favorito para los turistas japoneses con alrededor de un millón de visitantes por año, según la Administración Nacional de Turismo del país.Para 2023, el número de visitantes japoneses a Vietnam ha vuelto a aumentar. Entre los 10 principales emisores de turistas al territorio vietnamita en los últimos cinco meses, Japón es uno de los cuatro mayores mercados en el Noreste de Asia con un alto crecimiento de 204 mil llegadas, junto con Corea del Sur (más de 1,3 millones), China (399 mil) y Taiwán (China, 252 mil).Los turistas japoneses prefieren formas de turismo orientadas a experimentar la cultura, el patrimonio mundial y el resort. Las ciudades vietnamitas que atraen a más turistas japoneses son Hanoi, Quang Ninh, Ninh Binh, Hue, Da Nang, Hoi An, Nha Trang, el Delta del Río Mekong y Ciudad Ho Chi Minh./.