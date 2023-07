Da Nang, Vietnam (VNA)- El Festival de Disfrute del verano 2023 - Wow Da Nang, previsto del 28 de julio al 1 de agosto, tiene por objetivo diversificar los productos turísticos de la central ciudad vietnamita de Da Nang para las vacaciones estivales.En una rueda de prensa efectuada la víspera por el Servicio municipal de Turismo para presentar las actividades del evento, la vicepresidenta del Comité Popular de la ciudad Ngo Thi Kim Yen destacó la recuperación paulatina y vigorosa de la industria sin humo de Da Nang.Según el periódico electrónico Nhan Dan, las llegadas nacionales e internacionales a la urbe en los primeros seis meses de 2023 alcanzaron 3,5 millones, el 89 por ciento del plan, lo cual, apreció la funcionaria, se atribuye a una serie de eventos como el Festival de Quan The Am (Bodhisattva Guanyin) en marzo, el Festival de Cine Asiático en mayo y el Festival Internacional de Fuegos Artificiales desde finales de junio hasta inicios de julio.Expresó el compromiso de la ciudad de crear todas las condiciones al Festival de WOW Da Nang , no solo para atraer a más visitantes, sino también para cumplir la meta de convertirse en un gran destino de convenciones y celebraciones lúdicas.El festejo ofrecerá 11 eventos, incluidos una velada musical programada para la noche del 28 de julio, un festival de gastronomía del 28 de julio al 1 de agosto con más de 50 stands de localidades vietnamitas y de otros países, espectáculos de cometas y parapentes a lo largo de la costa del 28 al 30 de julio, y actuaciones de flashmob.Además, se celebrarán un evento en el Parque Marino de Ha Khe con varios juegos folclóricos y el Día de Protección del Medio marino “Océano verde”.En respuesta al Festival, las agencias de viajes locales han lanzado varias ofertas de tours promocionales como recorridos gastronómico y nocturno./.