Mientras, Tatler Asia, una publicación de Conde Nast en el Reino Unido, calificó a Phu Quoc como un orgullo de Vietnam y una nueva opción, en lugar de destinos conocidos como Krabi (Tailandia) o Bali (Indonesia).

Bai Kem es votada como una de las 50 playas más bellas del planeta. (Foto: Sun Group)

La Festa Curio Collection by Hilton es el primer resort que ofrece la marca más lujosa de Hilton en Vietnam. (Foto: Sun Group)

Pueblo Hoang Hon: el primer súper complejo de entretenimiento de Vietnam ofrece fuegos artificiales todas las noches. (Foto: Sun Group)

Una de las razones por las que Phu Quoc está incluido en esta lista apunta a sus hermosas playas con suave arena blanca, agua azul clara y diversos bosques y terrenos marinos para que los visitantes exploren.La revista afirma que la isla será el lugar perfecto para sanar y recargar energías.Como la isla más grande de Vietnam con 22 islas pequeñas y las mejores playas del mundo, no es difícil entender por qué Phu Quoc es tan popular entre los medios y los turistas internacionales.Tatler Asia presentó a Phu Quoc como un lugar muy accesible, con muchos complejos turísticos de lujo y, sobre todo, una diversidad de experiencias que los visitantes pueden disfrutar aquí. Por lo tanto, la "isla de Perla" de Vietnam está a la par de otros paraísos turísticos famosos del mundo.Planificada para convertirse en un centro turístico y de servicios de alta calidad, Phu Quoc posee una cómoda infraestructura de transporte con aeropuerto internacional y puerto marítimo, y fácil conexión con los centros urbanos grandes como Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, entre otros. En particular, a partir de la segunda mitad de 2023, Phu Quoc ha "explotado" vuelos directos desde mercados claves como Corea del Sur, Taiwán (China) y la India.Además, Phu Quoc cuenta con una infraestructura turística sincronizada que se extiende de norte a sur de la isla, con diversos segmentos, desde asequibles hasta de alta gama.Ubicada en una de las playas más hermosas del planeta, Bai Kem (Playa Kem) posee la arena blanca y fina, y agua cristalina de color turquesa, y aquí se encuentran cuatro marcas internacionales de hoteles y resorts, como JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay y Premier Village Phu Quoc Resort. Especialmente, el pueblo Hoang Hon (Atardecer) lanzó recientemente el súper resort La Festa Curio Collection by Hilton, que deviene el primer resort con la marca más lujosa de Hilton en Vietnam.El turismo de playa es su fortaleza, pero para que Phu Quoc deje su huella en el ámbito internacional, también debe incluir los súper complejos de entretenimiento y productos culturales que se invierten continuamente en toda la isla. Por lo general, durante la temporada de festivales, a finales de 2023 y principios de este año, el pueblo de Hoang Hon, invertido por Sun Group, brindó nuevas experiencias culturales y artísticas a los turistas .Comenzando con el Puente de los Besos, un lugar único con dos ramas intactas fue honrado por CNN como el destino de los besos, y es también donde los visitantes pueden disfrutar plenamente del dulce paisaje del atardecer de Phu Quoc.El siguiente es el mercado nocturno junto a la playa de Vui Phet (VuiFest Bazaar), que no solo ofrece un espacio de compras y una experiencia culinaria "deliciosa, nutritiva y barata", también constituye un centro de alegría con los espectáculos artísticos de Loang Xang y Tinh Tuom.Uno de los eventos culturales más impresionantes del pueblo Hoang Hon es el espectáculo de marionetas vietnamitas - Festival de Primavera, organizado por el Teatro de Marionetas de Vietnam.Varios títulos consecutivos concedidos a Phu Quoc por los medios internacionales han demostrado el atractivo de la " isla de Perla " de Vietnam que se está esforzando por escribir su nombre en la lista de los mejores paraísos turísticos, de entretenimiento y recreación de la región./.