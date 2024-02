Tien Giang, Vietnam (VNA)- La autoridad de la provincia sureña vietnamita de Tien Giang ha adoptado de manera drástica medidas y soluciones para fortalecer la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ( IUU ) en la localidad.La Guardia Fronteriza de Tien Giang se considera como una de las fuerzas principales que promueve y moviliza a los pescadores a favor de cumplir estrictamente las normas sobre la explotación de productos en el mar sin violar aguas extranjeras, conforme a los requisitos solicitados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MARD).En concreto, además de la inspección del sistema de seguimiento de busques (VMS), la Guardia Fronteriza organiza propaganda en los medios de comunicación y distribuye folletos a propietarios y capitanes de barcos para difundir el cumplimiento de las normas sobre prevención y lucha contra la pesca ilegal.En 2023, la Guardia Fronteriza de Tien Giang ha coordinado activamente con las agencias relevantes en la implementación de soluciones en la lucha contra la pesca ilegal , no declarada y no reglamentada, dijo su subcomandante, el coronel Truong Cong Sau.En los próximos tiempos, las fuerzas fronterizas continuarán coordinando con las autoridades para organizar programas de propaganda y cursos de capacitación sobre las regulaciones vietnamitas, internacionales y otras leyes pesqueras, así como elaborar una lista, localizar los sujetos, monitorear y supervisar de cerca los barcos pesqueros con alto riesgo de la pesca ilegal.En vísperas de la próxima inspección de una delegación de la Comisión Europea (CE), el MARD pidió a las administraciones de las localidades costeras revisar la situación de las embarcaciones de pesca que no pueden ser rastreadas, a través de VMS.Está previsto que una delegación de la CE viaje a Vietnam en abril para la quinta inspección de los esfuerzos contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.La CE emitió una advertencia de “tarjeta amarilla” sobre productos acuáticos de Vietnam en 2017. Puede ir seguida de una “tarjeta verde” si el problema se resuelve o de una “tarjeta roja” si no. Una “tarjeta roja” puede llevar a una prohibición total de las exportaciones de productos acuáticos a la UE./.