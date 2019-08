Hanoi (VNA)- Vietnam y Malasia emitieron hoy una declaración conjunta en ocasión de la visita a Hanoi, del 26 al 28 de este mes, del primer ministro malasio, Mahathir Mohamad, en la cual ambas partes reafirmaron sus compromisos de fortalecer la asociación estratégica en diversos sectores.

El primer ministro malasio, Mahathir Mohamad, y el jefe del Gobierno vietnamita, Nguyen Xuan Phuc (Fuente: VNA)

En el documento suscrito tras una reunión entre el premier malasio y el jefe del Gobierno vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, ambos líderes acordaron mantener los contactos regulares de alto nivel, y el intercambio de informaciones sobre temas importantes, a través de las visitas de delegaciones, así como por los canales del Partido, del Gobierno y del Parlamento.Asimismo, se comprometieron a ampliar los nexos bilaterales mediante los mecanismos de consulta y colaboración existentes, incluidos el Comité Mixto sobre Cooperación Económica, Científica y Técnica y el Diálogo Estratégico a nivel de altos funcionarios.Tras valorar la implementación efectiva del Programa de Acción Vietnam - Malasia para el período 2017-2019, el cual abarca todos los ámbitos, elogiaron la elaboración de un nuevo plan para el lapso 2020-2025, a la vez que mostraron satisfacción por la creación del Grupo Parlamentario de Amistad entre los dos países.Coincidieron además en acelerar la formación de la Comisión de alto nivel sobre la Cooperación en Defensa Vietnam-Malasia, y en la organización pronta de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Transnacional, la cual se encuentra en el marco del Memorando de entendimiento (MoU) sobre la cooperación bilateral en la prevención y lucha contra los crimenes, firmado en 2015.Asimismo, abogaron por intensificar la colaboración entre ambas partes en la lucha contra la delincuencia de alta tecnología y otros crímenes como el narcotráfico, la piratería, el terrorismo y la migración ilegal, al tiempo que acordaron desarrollar un marco legal para promover los lazos en esas áreas, en concreto, la elaboración de un MoU sobre la cooperación legal, y acuerdos sobre la prevención de la trata de personas y el traslado de personas condenadas.Al mismo tiempo, reafirmaron el compromiso de aplicar procedimientos legales sobre la base de los derechos de cada país y leyes internacionales de manera justa e imparcial, y reiteraron los continuos esfuerzos por abordar los problemas de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).Al valorar el desarrollo de los nexos comerciales entre las dos naciones, con un trasiego mercantil estimado el año pasado en 13,3 mil millones de dólares, apuntaron impulsar aún más la asociación económica estratégica, y elevar ese valor a más de 15 mil millones de dólares para 2020.En concreto, acordaron aumentar las actividades de importación y exportación de los productos agrícolas, acuícolas, alimenticios, eléctricos, petroleros, químicos, y metálicos, además de equipos, maquinarias y sus repuestos, y de las confecciones textiles.Coincidieron también en incrementar la cooperación entre las empresas de los dos países, mediante la organización de los programas de promoción de inversiones en áreas con gran potencial, tales como petróleo y gas, tecnología de información, fabricación inteligente, inteligencia artificial, tratamiento de aguas residuales, logística, agricultura inteligente, alimentación y textiles.Por otro lado, abogaron por promover la cooperación laboral sobre la base de beneficios mutuos, y acogieron con beneplácito la reunión del Grupo de Trabajo sobre la implementación del MoU sobre el Reclutamiento de Empleados, rubricado en 2015.Reafirmaron también el interés en fortalecer los nexos bilaterales en la educación, cultura, y turismo, a la vez que concordaron en promover los vínculos entre las organizaciones sociales y no gubernamentales de ambas partes, especialmente las asociaciones amistosas y empresariales, y el intercambio de experiencias administrativas en campos de planificación urbana, infraestructura y emprendimiento creativo.Aplaudieron además la coordinación efectiva en foros y mecanismos tanto regionales como mundiales, sobre todo en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), al tiempo que acordaron incrementar las consultas y los diálogos bilaterales para abordar los desafíos emergentes, incluidos el terrorismo, delitos transnacionales, cambio climático, gestión del riesgo de desastres naturales, seguridad hídrica, alimentaria y energética, y prevención del vertido de residuos plásticos al mar.En el texto, el premier malasio reiteró el apoyo de su país al desempeño de Hanoi como presidente de la ASEAN y de un puesto como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el año próximo, mientras la parte vietnamita confirmó el respaldo a Kuala Lumpur en la celebración de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia- Pacífico (APEC) en 2020 en esa nación.Ambos líderes reafirmaron la importancia del comercio libre y justo y del sistema multilateral abierto, inclusivo, transparente y basado en normas internacionales, a la vez que se comprometieron a trabajar estrechamente en los procesos de negociación e implementación de acuerdos comerciales multilaterales, en los cuales participan los dos países.Al mostrar la preocupación ante los acontecimientos sucedidos recientemente en el Mar del Este, enfatizaron la importancia de la libertad de navegación marítima y aérea, y la resolución de los conflictos mediante medios pacíficos, en concordancia con las leyes internacionales, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, y la Declaración sobre la conducta de las partes concernientes en el Mar del Este (DOC). - VNA