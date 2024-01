Un show de moda de la diseñadora Minh Hanh inspirado del arte del brocado de Gia Lai. (Foto: VOV)

Hanoi (VNA)- Con el objetivo de preservar y promover el tejido de brocado en la provincia altiplana vietnamita de Gia Lai, un producto cultural único de las etnias minoritarias en la localidad, se han implementado iniciativas innovadoras que buscan revitalizar y mejorar las técnicas tradicionales, destacó la Voz de Vietnam (VOV).

Como resultado, se ha logrado abastecer a la industria de la moda con una amplia variedad de productos muy apreciados tanto por clientes nacionales como internacionales.

Desde la creación de la cuenta de Facebook "H'Tuyet thổ cẩm Jrai" (Tejido del brocado Jrai de H´Tuyet), llega a generar un ingreso de alrededor de 1000 dólares al mes. Dicho perfil cuenta con miles de seguidores y su dueña fundadora, H´Tuyet, pertenece a la etnia minoritaria Ede, en la comuna de Phu Thien, perteneciente a la provincia altiplánica de Gia Lai. Cada día su tienda virtual recibe de 70 a 100 pedidos.

A partir del tejido tradicional Jrai de su tierra, H´Tuyet ha confeccionado una colección de amplias variedades como “Áo dài” (túnica tradicional de Vietnam), vestidos de novia, chaquetas de lino para hombres o trajes tradicionales para niños, según las solicitudes y diseños de los clientes. Gracias a ello, ha creado empleo para 4 costureras con un salario mensual de 6 millones de dong vietnamitas al mes (aproximadamente 250 dólares). Además, compra productos de tejido tradicional de artesanos en la comuna de Ia Sol, distrito de Phu Thien, los cuales vende en la tienda.

Al respecto, H´Tuyet comentó: “Tomé fotos y grabé videos en directo utilizando redes sociales como Facebook y Zalo, lo que hizo que muchos clientes me conocieran y se acercaran a mí. Recibo mensajes y pedidos de personas que me contactan a través de estas plataformas. También utilizo Facebook y Zalo para aprender técnicas de venta de otras mujeres en diferentes lugares, como Dak Lak, Lam Dong, Kon Tum, entre otros. Gracias a las redes sociales, puedo aprender y mejorar mis habilidades en la confección de tejidos tradicionales. Además, estos medios me han permitido llegar a más clientes tanto en Vietnam como en otros países, quienes conocen mi trabajo y realizan pedidos”.

A fines de octubre pasado, por primera vez, los tejidos tradicionales de las personas Jrai y Bahnar fueron transformados por la diseñadora Minh Hanh, directora creativa de la empresa Vietmode. Esto se hizo en el programa artístico "Gia Lai ơi”, organizado por el Comité Popular de la provincia de Gia Lai, con el objetivo de promover la belleza del tejido tradicional. La adaptación se realizó en prendas de moda únicas como vestidos y “Áo dài” con temáticas de las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno.

En estas creaciones no solo se utilizaron patrones tradicionales, sino también se combinaron, de manera armoniosa, e imágenes características de las Tierras Altas Centrales. En este sentido podemos contar las casas comunales, los árboles centenarios reflejados en los arroyos y las rústicas embarcaciones. Estos diseños se realizaron con lujosos materiales de seda, creando así piezas de moda únicas. La diseñadora de moda, Minh Hanh, afirmó que ayudará a llevar los tejidos tradicionales de las minorías étnicas en Gia Lai al mercado, con el objetivo de revitalizar los oficios tradicionales en la provincia.

“Su tejido es extremadamente elaborado y sus diseños tienen un significado profundo relacionado con la vida, lo cual es muy fascinante. Nuestro primer objetivo es elevar el valor del tejido tradicional. Para lograrlo, hemos optado por un enfoque bastante sencillo: en lugar de utilizar hilos sintéticos como lo hacen nuestros compatriotas, nos esforzamos por tejer telas de seda, con hilos de calidad. Esta es la forma en que aumentamos el valor del tejido tradicional”, compartió Hanh.

Actualmente, la provincia de Gia Lai está implementando una serie de actividades para restaurar, preservar y honrar los valores culturales tradicionales. De esta forma contribuimos así a enriquecer la cultura étnica de las Tierras Altas Centrales. Así la conservación sostenible se ha identificado en relación con la explotación de los valores culturales y comerciales. Esto ayuda a que los tejedores puedan desarrollarse económicamente.

Nguyen Thi Thanh Lich, vicepresidenta del Comité Popular de la provincia de Gia Lai comentó: “Nosotros deseamos honrar a los artesanos y transmitir la pasión a los jóvenes para preservar el oficio tradicional de tejido y fomentar la creatividad en el desarrollo de esta artesanía tradicional. Estamos intensificando nuestros esfuerzos de promoción para que los investigadores culturales, creadores y diseñadores de moda puedan transformar el tejido en productos de alto valor económico, contribuyendo al desarrollo de las comunidades étnicas minoritarias en la provincia de Gia Lai”.

Últimamente, Gia Lai se ha convertido en el sitio turístico preferido por muchos visitantes tanto nacionales como extranjeros. Esto también es una oportunidad para el desarrollo de las industrias y oficios tradicionales, incluido el tejido tradicional, en relación con el turismo. La creatividad en el diseño de productos que sean atractivos, sigan las tendencias de la moda y sean altamente funcionales, ha permitido a las comunidades en Gia Lai conservar y desarrollar el oficio, al mismo tiempo que promueven los valores culturales de sus propias etnias./.