Hanoi (VNA)- Seis calles en el distrito de Gia Lam de la capital de Vietnam llevarán el nombre de las islas de Truong Sa (Spratly), en la provincia sureña de Khanh Hoa.Se trata de una parte del plan de Hanoi para cambiar el nombre y ajustar la longitud de varias calles este año.Según lo programado, un total de 58 calles en 15 distritos urbanos y suburbanos recibirán nuevos nombres, de ellos, seis llevarán el apelativo de las islas de An Bang, Song Tu Tay, Nam Yet, Son Ca, Phan Vinh y Tien Nu.Las seis vías mencionadas cubren una longitud de aproximadamente uno a dos kilómetros cada una, y se extienden desde la calle Ly Thanh Tong hasta la intersección de la autopista Hanoi-Hai Phong, alrededor del área de las comunas de Da Ton y Kieu Ky.Las autoridades de Hanoi también planean extender la longitud de la calle Ha Ke Tan, en el distrito de Hoang Mai (en 470 metros), y la calle Duong Duc Hien (en 2,2 kilómetros), en el distrito de Gia Lam.Otra calle de 6,2 kilómetros, que se extiende desde el cruce de Giai Phong-Hoang Liet hasta la intersección de la calle Nam Du y el puente Thanh Tri, llevará el nombre del difunto secretario general del Partido Comunista Do Muoi.Las propuesta de nombres se presentarán a la reunión del Consejo Popular de Hanoi, a principios de julio./.