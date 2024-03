La playa de An Bang, en la ciudad de Hoi An (Fuente: VNA)

Quang Nam, Vietnam (VNA) - Con unos 125 kilómetros de costa con varias playas hermosas y conocidas, la provincia central de Quang Nam tiene un gran recurso natural para desarrollar el turismo marítimo e insular, considerado una fuerza impulsora del desarrollo del turismo verde, contribuyendo así al crecimiento económico local sostenible.

El número de visitantes que eligieron productos turísticos marítimos e insulares en Quang Nam superó los 2,5 millones en 2023, según datos oficiales.

Situada en el barrio de Cam An (ciudad de Hoi An), la playa de An Bang fue reelegida como una de las 10 atracciones turísticas más bellas de Asia en 2024. Se trata de una categoría de los premios Traveller's Choice 2024 de la plataforma turística TripAdvisor.

La playa de An Bang, junto con las islas Cham y la isla Tam Hai, se considera la clave para el desarrollo del turismo marítimo e insular en Quang Nam.

En Quang Nam, el turismo insular y marítimo se está volviendo cada vez más popular. Además de las impresionantes playas e islas, una de las principales atracciones turísticas de Quang Nam es la Reserva de la Biosfera Cu Lao Cham - Hoi An.

Según Phan Xuan Thanh, presidente de la Asociación de Turismo de Quang Nam, resulta necesario implementar políticas para explotar el potencial y desarrollar más productos asociados al turismo verde para el desarrollo sostenible local.

Además, es importante contar con estrategias de publicidad y de capacitación y desarrollo de recursos humanos.

Ban Than, en el distrito de Nui Thanh, Quang Nam, es un punto destacado en el viaje a la isla Cu Lao Cham-Tam Hai-Ly Son. (Foto: VNA)

En la estrategia para el turismo marítimo e insular en Vietnam hasta 2025, con visión a 2030, los productos clave son centros turísticos costeros, paisajes marinos e insulares, cruceros marítimos, actividades de entretenimiento costeras y de playa, deportes náuticos y ecología marina.

Quang Nam continúa invirtiendo en la construcción de infraestructura, la formación de recursos humanos, el desarrollo de productos de turismo marino y la mejora de sus valores en la cadena de productos del turismo verde./.

VNA