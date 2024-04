La ruta de tren denominada “Conexión de patrimonios en la región central” (Fuente: VNA)

Thua Thien-Hue, Vietnam (VNA) - La provincia centrovietnamita de Thua Thien-Hue ha recibido, en lo que va del año, un gran número de turistas, especialmente extranjeros, gracias a sus esfuerzos por mejorar la infraestructura, desarrollar nuevos productos y ampliar los programas de promoción.



Según el Departamento de Turismo provincial, desde principios de 2024, Thua Thien-Hue ha atendido a más de 891 mil visitantes, incluidos casi 447 mil extranjeros, un 40% y un 74% más interanual. Los ingresos totales del turismo se estiman en unos 68 millones de dólares, un aumento del 20%.



El mes pasado, se puso en funcionamiento una ruta de tren denominada “Conexión de patrimonios en la región central”, que une la ciudad cabecera de Hue y la cercana urbe de Da Nang.



Durante casi tres horas de duración de este viaje en tren, los turistas pueden admirar la magnífica belleza natural a lo largo del paso Hai Van, apodado “Thien ha de nhat hung quan” (el paisaje más majestuoso del mundo) y también uno de los 10 recorridos más bellos del planeta, al decir de la reconocida revista estadounidense Travel + Leisure. A través de la ruta con la inmensa cordillera de Truong Son a un lado y el vasto océano al otro, los turistas llegan a Da Nang, que cuenta con una de las seis playas más bellas del planeta.



En el camino de regreso, de Da Nang a Hue, podrán poner un pie en la antigua capital de Hue, que alberga varios sitios patrimoniales.



En particular, en los viajes que salen de Hue hacia Da Nang y viceversa por la mañana o por la tarde, los turistas pueden disfrutar de los espléndidos amaneceres o atardeceres en Lang Co, una de las bahías más hermosas del mundo, y degustar delicias típicas locales.



La provincia tiene previsto organizar una amplia gama de actividades culturales y deportivas en el marco del Festival Hue 2024. La cita, que se celebra desde hace 24 años, es uno de los eventos artísticos internacionales claves en Vietnam.



También, se celebrará una ceremonia para conmemorar los 15 años del reconocimiento de Lang Co como la bahía más bella del mundo.



Mientras tanto, la reliquia nacional del paso de Hai Van estará oficialmente abierta a los visitantes durante los feriados del Día de Liberación del Sur y Reunificación Nacional (30 de abril) y del Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo)./.

VNA