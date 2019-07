Hanoi, (VNA)- Vietnam considera el fortalecimiento de sus nexos con Francia como un punto importante de su política exterior, afirmó la presidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Kim Ngan, al recibir hoy aquí a la titular del Grupo de Diputados de Amistad Francia-Vietnam, Stéphanie Do.

La reunión entre la presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, y la titular del Grupo de Diputados de Amistad Francia-Vietnam, Stéphanie Do (Fuente: VNA)

Durante la reunión, Ngan destacó los vínculos económicos entre ambas naciones, que se consideran como un pilar en la asociación estratégica bilateral.En la actualidad, Francia es el tercer inversor europeo en el país indochino, con 512 proyectos por un valor de 2,8 mil millones de dólares. El intercambio comercial bilateral superó los cinco mil millones de dólares en 2018.Expresó que Vietnam aprecia y espera que París mantenga su asistencia oficial al desarrollo del país, centrada en el desarrollo sostenible del medio ambiente y la agricultura, sobre todo la plantación forestal y lucha contra desastres naturales.Pidió que ambas partes incrementen la conectividad y asistan a las empresas a acceder los mercados de los dos países.Vietnam está dispuesto a crear condiciones para que las empresas francesas participen en los proyectos de infraestructura, energía limpia y renovable, ciudad inteligente y salud, dijo, y propuso que París facilite la entrada de los productos agrícolas y acuícolas del país en las cadenas de distribuciones de Francia y la Unión Europea (UE).Respecto al tema de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, reiteró los esfuerzos de Hanoi por cumplir las recomendaciones de la UE al respecto, y llamó al apoyo de Francia para que la Unión Europea levante pronto la tarjeta amarrilla sobre los productos acuícolas de Vietnam.Por su parte, Stéphanie Do reafirmó el respaldo a la firma del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Vietnam, y dijo que en el futuro el Grupo de Diputados de Amistad priorizará el incremento de los nexos empresariales entre las dos naciones, y estimulará a que más jóvenes vietnamitas cursen estudios en el país europeo. – VNA