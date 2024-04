Los turistas extranjeros en la Bahía de Ha Long (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El sector turístico vietnamita se esfuerza por mantener el impulso de crecimiento registrado en el primer trimestre para cumplir con el objetivo de atender a 18 millones de visitantes extranjeros este año, dada la recuperación total de la mayoría de los mercados de Vietnam.De enero a marzo, más de 4,6 millones de extranjeros eligieron a Vietnam como destino de vacaciones, lo que representa un aumento del 72% respecto al mismo período del año pasado y del 3,2% respecto a la misma etapa de 2019. El sector también atendió a 30 millones de turistas nacionales. Los ingresos totales del turismo se estiman en 7,8 mil millones de dólares.Según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam (ANTV), dependiente del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, los principales mercados del noreste de Asia continuaron experimentando un crecimiento notable y son la principal fuerza impulsora de la recuperación, mientras que los del sudeste asiático también crecieron bien. Europa siguió subiendo con fuerza gracias al efecto de la política unilateral de exención de visados por parte de Vietnam. La recuperación del mercado chino en el período alcanzó el 69%, mostrando un signo positivo.Los principales destinos turísticos de todo el país registraron resultados positivos en los últimos tres meses, atribuibles a la comunicación temprana, la publicidad y la promoción para estimular la demanda turística y políticas de visa favorables.En particular, Hanoi recibió alrededor de 6,54 millones de visitantes, incluidos alrededor de 1,4 millones de extranjeros, lo que representa aumentos interanuales del 10,9% y el 40%, respectivamente, y ganó más de mil millones de dólares.La provincia central de Quang Nam, hogar de los sitios del patrimonio cultural mundial de la antigua ciudad de Hoi An y el Santuario My Son, atendió a más de 1,6 millones de visitantes, incluidos más de 910 mil extranjeros. El número de llegadas de extranjeros representó un aumento interanual del 36%.Gracias a sus esfuerzos de promoción, la provincia central de Khanh Hoa, que cuenta con la famosa ciudad costera de Nha Trang, recibió entre enero y marzo a 2,1 millones de turistas, de los cuales más de 1,2 millones son extranjeros.Otras localidades como Da Nang y Binh Dinh también registraron resultados impresionantes.Además del objetivo de 18 millones de llegadas extranjeras, el sector pretende atender a 110 millones de nacionales para ganar 34,7 millones de dólares.Para ello, el director del ANTV, Nguyen Trung Khanh, destacó la necesidad de innovar los métodos de promoción; centrarse en explotar segmentos de mercado de clientes y productos en los que Vietnam tiene fortalezas, como MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones), golf, turismo comunitario, gastronomía y atención médica; y ampliar el turismo ferroviario.También, resulta necesario establecer oficinas para promover el turismo vietnamita en el exterior, en primer lugar en Vientiane, añadió./.