Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Lam Dong, Vietnam (VNA)- La aerolínea vietnamita Vietjet inauguró una nueva ruta entre la capital surcoreana de Seúl y la ciudad de Da Lat, cabecera de esta provincia altiplana del país indochino, anunció el vicepresidente de la entidad Bui Thanh Son.La fuente precisó que el nuevo itinerario forma parte del plan de la compañía de expandir su red de vuelos que conectan al país indochino con el Noreste Asiático.Según el programa, los viajes se despegan semanalmente desde Da Lat a las 17:10 (hora local), y regresan de Seúl a las 14:30 (hora local).Se espera que el mencionado trayecto, junto con el recién inaugurado Seúl -Can Tho, facilitarán los viajes desde el Altiplanicie Central y el Delta del Río Mekong a los famosos destinos de Asia.Con un total de 11 rutas directas, Vietjet explota mensualmente unos 480 vuelos entre Vietnam y Corea del Sur.En particular, la aerolínea opera vuelos desde Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Hai Phong, Da Nang, Nha Trang (Khanh Hoa), Phu Quoc (Kien Giang), Can Tho, y Da Lat (Lam Dong), a Seúl; además de viajes de conexión entre Hanoi y Nha Trang con Busan, así como entre Da Nang y Daegu.Los nuevos recorridos tienen como objetivo abastecer la creciente demanda de los pasajeros y contribuir al impulso del turismo, comercio e intercambio cultural entre ambos países./.