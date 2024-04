El ministro de Relaciones Exteriores, Bui Thanh Son . (Fuente: VNA)

El viceministro de Defensa Ta Quang Buu (sentado, a la derecha), de la delegación de la República Democrática de Vietnam, y el general francés Henri Delteil, comandante en jefe en funciones de las fuerzas de la Unión Francesa en Indochina, firman el acuerdo sobre el cese de las hostilidades en Vietnam . (Foto de archivo: VNA)

Hanoi (VNA)- La firma de los Acuerdos de Ginebra no solo afirma la posición de Vietnam como una nación independiente y soberana en el ámbito internacional, sino también marca un hito importante en el desarrollo de la diplomacia revolucionaria del país.Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Bui Thanh Son, al responder a la prensa sobre el significado de los Acuerdos de Ginebra, el primer tratado internacional multilateral en el que Vietnam participó en negociación, firma e implementación.Según el funcionario, los Acuerdos de Ginebra se firmaron el 21 de julio de 1954 tras 75 días de negociación intensa y complicada. Como evaluó el Presidente Ho Chi Minh: “la Conferencia de Ginebra concluyó. Nuestra diplomacia logró gran éxito”, por primera vez en la historia, los derechos nacionales básicos de independencia, soberanía, unidad e integridad territorial de Vietnam se afirman en un convenio internacional, reconocido y respetado por los países participantes en los Acuerdos de Ginebra. Esto resulta de la lucha inquebrantable de nuestro pueblo bajo el liderazgo del Partido durante la larga guerra de resistencia contra el colonialismo, que culminó con la victoria de Dien Bien Phu , que “resonó en cinco continentes e hizo temblar al mundo”.Junto con la victoria de Dien Bien Phu, los Acuerdos de Ginebra también pusieron fin por completo al colonialismo que duró casi 100 años en nuestro país, abriendo un nuevo capítulo en la causa de la liberación nacional. Eso es construir el socialismo en el norte, y al mismo tiempo, llevar a cabo la revolución democrática nacional popular en el sur para lograr el objetivo de la independencia y reunificación nacional, enfatizó Thanh Son.Ratificó que la firma de los Acuerdos de Ginebra no solo un hito histórico de Vietnam, sino que también tiene un significado trascendental, puesto que era una victoria común para los tres países de Indochina y para los pueblos amantes de la paz en el mundo. También inspiraron a los países oprimidos a levantarse y luchar por la liberación nacional, abriendo la puerta al colapso del colonialismo en todo el mundo.Sobre las lecciones de experiencias aprendidas, el Canciller destacó que el proceso de negociación, firma e implementación de los Acuerdos de Ginebra es un valioso manual de la escuela vietnamita de relaciones exteriores y diplomacia, el cual fue heredado y aplicado con creatividad por el Partido durante la negociación, firma e implementación de los Acuerdos de París 1973, así como en el trabajo de relaciones exteriores en la actualidad.Además de los principios como garantizar el liderazgo unificado y absoluto del Partido, la preservación de la independencia y la autodeterminación sobre la base de los intereses nacionales, dijo, los Acuerdos de Ginebra dejó muchas intactas lecciones sobre el valor de los métodos y el arte diplomáticos impregnado de identidad diplomática de la era de Ho Chi Minh.Se trata de las lecciones de combinar el poder nacional con la fuerza de los tiempos, la unidad nacional asociada con la solidaridad internacional para crear “una fuerza invencible”; aplicar la estrategia según el lema “firme en objetivos, flexible en estrategias y tácticas”; dar siempre importancia a la investigación, evaluación y previsión de la situación basada en el principio “conocer a ti mismo”, “conocer al enemigo”, “conocer el tiempo apropiado” y “conocer la situación” y a partir de ahí “saber avanzar", "saber retroceder", "saber ser firme", "saber ser flexible”; y utilizar el diálogo y las negociaciones pacíficas para resolver desacuerdos y conflictos en las relaciones internacionales.Según Thanh Son, la justa lucha por la paz, independencia nacional, unidad e integridad territorial del pueblo vietnamita está consonancia con la tendencia de los tiempos y la aspiración común de los pueblos progresistas del mundo. Por lo tanto, en la causa de la liberación y la reunificación nacional en general, y en las negociaciones, firma e implementación de los Acuerdos de Ginebra en particular, Vietnam siempre recibió el gran y valioso apoyo, tanto material como espiritual, de los amigos internacionales, en primer lugar, de Laos, Camboya, los países socialistas y pueblos amantes de la paz en el mundo.En el proceso de Doi Moi (Renovación) y en la implementación de la correcta política exterior del Partido, seguimos recibiendo valioso apoyo y cooperación de la comunidad internacional sobre la base de la igualdad y la cooperación mutuamente beneficiosa, continuó.Nuestro Partido, Estado y pueblo aprecian y recuerdan para siempre el apoyo y la asistencia de los amigos internacionales y, dentro de nuestras capacidades, siempre apoyan y contribuyen activa y responsablemente a los esfuerzos de la comunidad internacional por la paz, la independencia, la democracia y el progreso en el mundo, enfatizó./.