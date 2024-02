Ninh Binh, Vietnam(VNA) - A lo largo de miles de años, los bosques seculares han pasado cuantiosas temporadas de cambio de hojas, pero la antigua capital de Hoa Lu aún preserva intacto su espíritu milenario, como la montaña Duc Thuy, testigo de incontables hazañas contra invasores extranjeros, que todavía se mantiene erguida y orgullosa entre inmensas selvas.En la historia y la mente del pueblo vietnamita, Hoa Lu, Truong Yen, Tam Diep y Than Phu son tierras sagradas de la norteña provincia de Ninh Binh. Hoa Lu fue una capital única rodeada de piedra y un sistema fluvial con salida al marque combina estrechamente la arquitectura de una ciudad capital con un espléndido paisaje natural.Según el periódico electrónico Nhan Dan, esta es una tierra de convergencia en un terreno estrecho, pero continuamente habitada por el hombre desde la Edad de Piedra hasta el presente. Ninh Binh es conocido como centro de dos religiones principales en Vietnam: el budismo y el catolicismo.Gracias a sus rasgos singulares, el Complejo Paisajístico de Trang An fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como el primer patrimonio mixto de Vietnam y del Sudeste Asiático.Hoy en día, hablar de Ninh Binh es hablar de la antigua ciudadela de Hoa Lu, el complejo de paisajes de Trang An, Tam Coc-Bich Dong, Tam Diep-Bien Son y el parque nacional de Cuc Phuong.Otros destinos famosos son el templo de los reyes Dinh y Le, el palacio Vu Lam, el templo Thai Vi, la iglesia Phat Diem, la pagoda Bai Dinh, la laguna Van Long y la cueva Am Tien.Dando continuidad a la tradición heroica de la legendaria tierra capitalina, el gobierno y el pueblo de la provincia han trabajado para hacerla más hermosa y próspera a través del proyecto “Aspiración de Ninh Binh”.En casi 40 años de Doi Moi (Renovación) y más de 30 años del restablecimientode la provincia, el desarrollo socioeconómico de Ninh Binh hoy en día muestra notables resultados. La estructura económica está cambiando gradualmente hacia una mayor participación de la industria y servicios. El campo sociocultural también ha alcanzado apreciables avances, proporcionando seguridad social y mejorando la vida material y espiritual de la población.Ninh Binh elige un modelo de desarrollo ecológico y respetuoso del medio ambiente, tomando al turismo como punta de lanza, a la industria de alta tecnología como fuerza motriz, a la industria cultural y la economía del patrimonio como avance, y a la agricultura ecológica como pilar.En 2023, a pesar de enfrentar muchas dificultades y desafíos, el Producto Interno Bruto Regional de Ninh Binh creció 7,27 por ciento, ubicándose en el puesto 23 entre las 63 provincias y ciudades del país.La localidad se esfuerza por convertirse en una ciudad de primer nivel de división administrativa para 2035, en consonancia con la naturaleza de un área urbana con un patrimonio milenario, una ciudad creativa con una integración profunda y amplia en la red mundial de ciudades patrimoniales, economías patrimoniales e industrias culturales.En el proceso de innovación y desarrollo de la provincia, puede decirse que la iniciativa, la creatividad, la innovación y el espíritu de atreverse a pensar, la valentía de hacer y la responsabilidad de las generaciones de dirigentes locales a la hora de establecer políticas y directrices correctas han sentado las bases y allanado el camino para el desarrollo socioeconómico, haciendo una importante contribución a la existencia del actual Ninh Binh, único y próspero.Ninh Binh es también un lugar para nutrir y dar alas a la comunidad empresarial de modo que no sólo contribuya a la construcción de la tierra natal, sino también promueva las marcas dentro y fuera del país.Al entrar en los últimos años de implementación de la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido y la Resolución del XXII Congreso del Comité Provincial del Partido, creemos que el espíritu de la antigua milenaria capital ha sido y será una fuente de fuerza ilimitada para fortalecer el desarrollo de Ninh Binh./.