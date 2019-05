El crucero Spectrum of the Seas (Fuente: nguoiduatin.vn)

Ba Ria-Vung Tau, Vietnam (VNA)- Con cinco mil 718 pasajeros a bordo, el crucero Spectrum of the Seas, propiedad de la compañía naviera Royal Caribbean International, arribó al puerto de Tan Cang-Cai Mep, en esta provincia sureña vietnamita.Se trata de la primera vez que llega a Vietnam Spectrum of the Sea, el barco más moderno del mundo, con 18 pisos, el cual tiene 347 metros de eslora y casi 63 metros de calado.A bordo del buque viajan vacacionistas procedentes de Reino Unido, China, Estados Unidos, Hong Kong (China), y Australia.Según lo previsto, los visitantes recorrerán varios sitios de interés, como aldeas de oficios y casas antiguas en el poblado de Vung Tau, y Ciudad Ho Chi Minh. . – VNA