El cangrejo Ham Ninh

Kien Giang, Vietnam (VNA)- Al llegar a Phu Quoc, conocida como la isla de las perlas en el mar suroccidental de Vietnam, además de nadar y observar los corales, los visitantes también disfrutan de los platos típicos locales, especialmente el cangrejo Ham Ninh, el erizo marino y la ensalada de pez sardinella.

El cangrejo Ham Ninh

Situado al este de Phu Quoc, el pueblo de pescadores de Ham Ninh es conocido como una aldea antigua con una belleza salvaje y pacífica. Este lugar también destaca por tener una rica y abundante fuente de mariscos, especialmente el cangrejo.



Gruesos, dulces y firmes, los cangrejos Ham Ninh no son grandes, pero están frescos porque se capturan en el mismo día para servir a los clientes.



Probablemente el plato más delicioso sea el cangrejo al vapor con sal, pimienta y limón; sencillo pero que conserva el sabor dulce natural de la carne de cangrejo.



Ensalada de pez sardinella



Junto con el cangrejo Ham Ninh, un plato indispensable en todas las fiestas de mariscos en Phu Quoc es la ensalada de pez sardinella.



La armoniosa combinación de carne fresca de pescado con sabor natural con verduras como cebolla y coco crea un plato con identidad costera.



El pez se enrolla con papel de arroz y verduras y se come con la salsa de pescado junto con el ron Sim de Phu Quoc.



Erizo marino Phu Quoc



Otra especialidad que no debe olvidarse al llegar a la isla de Phu Quoc es el erizo marino, el plato de mariscos más codiciado en los mercados de alimentos de la localidad.



El erizo de mar se compara con el ginseng del mar debido a sus efectos nutritivos sobre la salud. Además, se puede cortar a la mitad para hornear con cebollas aromáticas y luego comer con limón o cocinar en una sopa.



La forma más popular de comer erizo marino en Phu Quoc es cortarlo por la mitad y hornearlo alrededor de un fuego. El erizo es asado ligeramente y luego se utiliza una cuchara para raspar su carne y comerla con sal, pimienta y limón.



Salsa de pescado Phu Quoc



La salsa de pescado Phu Quoc no es solo un plato, sino que también se considera un símbolo cultural de la gente de la isla de perlas, uno de los principales productos que aderezan el atractivo de la ciudad isleña.



No solo los turistas vietnamitas, sino los extranjeros también se sienten seducidos por la salsa de pescado Phu Quoc. Casi todos los visitantes compran ese producto típico como regalo.



En particular, el oficio de hacer salsa de pescado en Phu Quoc fue incluido en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam en mayo de 2021.



La isla de Phu Quoc, de la provincia sureña de Kien Giang, aparece desde lejos como una gema de esmeralda, al estar cubierta por capas de bosques primitivos y ecosistemas ricos y diversos.



Al visitar Phu Quoc, los turistas se sorprenderán ante el impresionante paisaje natural, que constituye una mezcla entre el verde de las plantas, la blancura de la arena de las playas prístinas y los colores de los arrecifes coralinos que se ven a través del mar.



La isla también cuenta con destinos históricos y paisajísticos, como la prisión de Phu Quoc y la pagoda de Ho Quoc./.