Hanoi (VNA) – Los destinos vietnamitas han sido honrados continuamente por los medios de comunicación extranjeros, lo que ayuda a popularizar la imagen del país como un destino hermoso, hospitalario y atractivo, según la Administración Nacional de Turismo de Vietnam (ANTV).Channel NewsAsia, un canal de noticias multinacional con sede en Singapur, incluyó a Sapa de la provincia de Lao Cai Ba Na de la ciudad de Da Nang; y Da Lat de la provincia de Lam Dong, entre los 10 destinos refrescantes en Asia para escapar del intenso calor.Con temperaturas frescas durante todo el año, Sapa ofrece un respiro incluso durante los meses más calurosos de junio a agosto. Pero el encanto del destino se extiende más allá de su clima, desde la gente, las casas rebosantes de cultura hasta las terrazas de arroz y las cascadas. Puede conquistar el mayor pico del Sudeste Asiático, Fansipan, o subirse a bordo de un elegante funicular para disfrutar de las vistas panorámicas, comentó.Mientras tanto, la ilusión de unas vacaciones francesas continúa en Da Lat, apodada la “París de Vietnam”. Los buscadores de emociones no se sentirán decepcionados en Da Lat , ya que el descenso de barrancos en cascada, los cursos de cuerdas altas y los senderos para bicicletas de montaña lo esperan en su patio trasero.Ba Na Hills, encaramado a una altitud de mil 489 metros en la montaña Nui Chua, ofrece una experiencia excepcional. El sitio debe su fama al icónico Puente Dorado con una arquitectura única, el cual ha sido nombrado entre los 100 mejores lugares del mundo por la reconocida revista estadounidense Time. El diario The Guardian del Reino Unido también incluyó esta estructura entre los puentes peatonales más llamativos del mundo.Hoi An y Ciudad Ho Chi Minh son los dos destinos ganadores de los World's Best Awards 2023 como las ciudades favoritas de Asia, votadas por los lectores de la revista de viajes estadounidense Travel Leisure. Hoi An ocupó el puesto 13, seguida por Ciudad Ho Chi Minh.Las urbes de esta lista se calificaron específicamente según los criterios de vistas/puntos de referencia, cultura, comida, amabilidad, compras y valor.Tres hoteles en el país también están presentes en la lista de Travel Leisure de los 100 hoteles favoritos en el mundo de 2023, a saber, Capella Hanoi (en lugar 18), Regent Phu Quoc (19) y The Reverie Saigon (35).Además, la bahía de Ha Long, Hoi An y Phong Nha - Ke Bang se encuentran entre los mejores sitios del patrimonio mundial de la UNESCO en el Sudeste Asiático, seleccionados por la revista de viajes británica Wanderlust.Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó la extensión de la validez de las visas electrónicas de 30 a 90 días con entradas múltiples. También aumentó la residencia temporal en los puestos fronterizos para quienes tienen derecho a la exención de visa unilateral de 15 a 45 días, y esta política entrará en vigencia el 15 de agosto./.