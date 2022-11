Ba Ria-Vung Tau, Vietnam (VNA) - Con una línea costera de más de 300 kilómetros con hermosas playas de arena y el renombrado archipiélago de Con Dao, la provincia suroeste de Ba Ria-Vung Tau tiene muchas fortalezas para desarrollar una marca de turismo de mar e islas.Teniendo en cuenta el turismo como un sector económico clave, Ba Ria - Vung Tau ha llevado a cabo muchas medidas para aprovechar al máximo el potencial turístico del mar y las islas, contribuyendo así a alcanzar el objetivo de convertirse en una localidad fuertemente desarrollada en la economía marina en la zona económica clave del sur y todo el país.El director del Departamento de Turismo provincial, Trinh Hang, dijo que la provincia cuenta con muchas playas hermosas como Thuy Van, Tam Duong, Dua, Long Hai y Ho Tram; y otros destinos como el cabo Nghinh Phong, el islote Ba y el Parque Nacional Con Dao en el archipiélago homónimo.En particular, el archipiélago de 16 islas Con Dao, a 180 kilómetros de la ciudad de Vung Tau y a unos 230 kilómetros al sureste de Ciudad Ho Chi Minh, se ha vuelto cada vez más popular entre los turistas nacionales y extranjeros. Es bien conocido por sus playas de arena blanca, agua azul profundo y coloridos arrecifes de coral, junto con un sitio histórico que fue una prisión establecida por los colonialistas franceses y los imperialistas estadounidenses durante la guerra.También hay muchos proyectos turísticos de alta calidad en la provincia, en los que se han formado y operado de manera efectiva varios destinos asociados con los recursos turísticos del mar y la isla, tales como: Vietsovpetro Resort, complejo turístico Ho Tram Strip, sitio turístico Ho May Cable Car, Lan Resort Rung Phuoc Hai, Six Senses Con Dao y Melia Ho Tram Resort. Estos sitios han contribuido a aumentar el número de visitantes y los ingresos de la industria turística local.El secretario del Comité del Partido provincial, Pham Viet Thanh, dijo que el turismo es uno de los cuatro pilares de la economía de la provincia. En el período 2021-2025, Ba Ria-Vung Tau da prioridad a la creación de un fondo de tierras con ubicaciones convenientes para atraer inversiones en complejos turísticos a gran escala.En los primeros diez meses de 2022, el sector turístico local registró un crecimiento impresionante, pues recibió más de 11 millones de llegadas de turistas, casi un 250 por ciento más que el año anterior. Los ingresos totales de los servicios turísticos superaron los 450,7 millones de dólares.El director del departamento, Trinh Hang, comentó que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo predijo que no será hasta 2025 que el turismo en todo el país podrá recuperar el impulso de las cifras previas a la pandemia de 2019.Sin embargo, dadas las señales positivas registradas en lo que va del año, Ba Ria – Vung Tau podría recuperar las cifras y los niveles de ingresos previos a la pandemia en 2023, agregó./.