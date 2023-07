Hanoi (VNA) El momento más esperado para los fanáticos de BlackPink en Vietnam se llevó a cabo oficialmente anoche en el Estadio Nacional de My Dinh, en Hanoi, cuando uno de los grupos musicales de K-Pop más conocidos y populares en el mundo entero subió al escenario entre porras y vítores.

BlackPink conquista a miles de fanáticos en la primera noche de Born Pink en Hanoi (Fuente: periódico “El mundo y Vietnam”)

La primera noche de Born Pink Hanoi, programada para los días 29 y 30 de este mes y que marca el final de la gira asiática de las cuatro chicas, comenzó con su exitosa canción "How You Like That", seguida de una serie de canciones que forman su nombre, como "Ddu-du Ddu-du", "Forever Young", "Shut Down" y "Kill This Love".