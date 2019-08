Hanoi (VNA) En momentos en que Hanoi impulsa el turismo en las aldeas de oficio tradicional, la aldea de la cerámica de Bat Trang es considerada como uno de los destinos más destacados. Sin embargo, la localidad necesita fortalecer la marca de sus productos turísticos para atraer a más visitantes.

La aldea cerámica de Bat Trang (Foto: Vietnam+)

En esta casa conmemorativa se preserva la milenaria historia de la aldea de la cerámica. No obstante, muchos visitantes todavía no conocen este lugar.



Además, de hecho, no todos los productos cerámicos que se exponen en Bat Trang tienen su origen en la aldea, y los turistas deben tener cuidado para elegir las obras auténticas. Ante esa situación, se proponen certificar las tiendas que venden productos hechos por artesanos locales.



Luong Nguyet Minh, gestora de un complejo turístico en Bat Trang, manifestó la esperanza de que se verifiquen los productos auténticos, por ejemplo, con sellos o logotipos, de manera que los turistas puedan comprar las obras elaboradas por

los aldeanos artesanos.



Por su parte, Pham Van May, presidente del gobierno de Bat Trang, aseguró que los turistas pueden visitar los barrios antiguos que se extienden sobre más de cinco hectáreas, donde hay 23 casas viejas y siete sitios históricos.

Pueden elegir excursiones con duración de un día, o pasar la noche en la aldea para experimentar la vida aquí, añadió.



En la actualidad, Bat Trang cuenta con 200 empresas y mil hogares que practican el oficio tradicional. Al visitar la localidad, los turistas pueden participar en talleres de cerámica y comprar productos artesanales.



De lograr construir y promocionar la marca de sus productos, la aldea de Bat Trang podrá atraer a más visitantes e incrementar los ingresos por el turismo, así como preservar y desarrollar ese oficio tradicional. - VNA