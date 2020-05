Foto de Ilustración (Fuente: khmertimeskh.com)

El Ejecutivo decidió permitir las ventas al exterior de los mencionados productos a partir del 20 de mayo en adelante, precisó el primer ministro Hun Sen.El levantamiento de esa veda tiene lugar después que Camboya no reportó casos de coronavirus durante más de un mes, y la totalidad de los 122 infectados en la nación se recuperaron y recibieron el alta médica.De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Salud, Or Vandine, aunque no se confirmen nuevas infecciones, las personas deben permanecer alertas para evitar una segunda ola de la enfermedad.Añadió que todavía hay riesgos porque los países de la región y el mundo ven un aumento de los casos de la epidemia./.