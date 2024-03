El primer ministro camboyano, Hun Manet, y la presidenta del gobernante partido Pheu Thai de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, (Fuente:phnompenhpost.com)

Phnom Penh (VNA) El primer ministro camboyano, Hun Manet, y la presidenta del gobernante partido Pheu Thai de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, elogiaron la relación y la cooperación bilaterales, que han sido elevadas a asociación estratégica, trayendo beneficios mutuos a los dos pueblos, durante una reunión en Phnom Penh.El anfitrión informó al líder del Partido Pheu Thai sobre los resultados de su visita oficial a Tailandia en marzo, los cuales contribuyen, dijo, a fortalecer y ampliar los nexos entre los dos países en muchos campos, incluidos la economía, el comercio, el turismo y el trabajo.Por su parte, Paetongtarn Shinawatra expresó su esperanza de que la colaboración entre ambas naciones se fortalezca aún más en otras áreas importantes, incluida la promoción del papel de la mujer.Paetongtarn Shinawatra realiza una visita de trabajo de dos días al estado indochino por invitación del presidente del Partido Popular Camboyano (CPP) y del Consejo Consultivo Supremo del rey camboya no, Hun Sen.El viaje tiene como objetivo intercambiar puntos de vista sobre la cooperación entre ambas naciones, para el beneficio común de sus pueblos y partidos, sobre la base de la relación de amistad y estrecha coolaboración entre las dos partes.Durante su estancia aquí, la visitante, hija menor del ex primer ministro tailandés, Thaksin Shinawatra, mantuvo reuniones privadas con el presidente del Senado camboyano, Say Chhum; el titular interino de la Asamblea Nacional, Cheam Yeap; y Hun Sen./.