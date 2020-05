Ciudad de Hoi An (Fuente: VNA)

Quang Nam, Vietnam (VNA)- La ciudad de Hoi An , en la provincia central vietnamita de Quang Nam, reanudará a partir del 1 de junio sus actividades turísticas, incluido el área peatonal y los paseos por el casco antiguo.Según el periódico electrónico Nhan Dan, la decisión es posible gracias a que Vietnam ya tiene controlada en lo fundamental la pandemia de COVID-19.En tal sentido, las actividades culturales y juegos tradicionales serán organizadas diariamente desde las 9:00 a las 11:00 de la mañana y de las 15:00 a las 21:00 de la noche.En los fines de semana se efectuarán espectáculos artísticos de músicas y bailes tradicionales, y la presentación de “Trajes de Hoi An, memorias del tiempo”.Además de instrumentos musicales en el área peatonal, los turistas tendrán oportunidad de apreciar exhibiciones de máscara y caligrafía, así como participar en actividades en la aldea de cerámica de Thanh Ha y la de verdura de Tra Que.La ciudad antigua de Hoi An fue oficialmente reconocida como Patrimonio Cultural Mundial el 4 de diciembre de 1999 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su 23 Conferencia, celebrada en Marruecos./.