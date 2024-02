Hanoi (VNA)- El Centro de Acción contra Minas y Bombas de Vietnam (VNMAC) organizó hoy una reunión con representantes de las embajadas acreditadas, organizaciones internacionales y no gubernamentales en el país para celebrar el décimo aniversario de su fundación (4 de marzo).Con el deseo de convertirse en un país no afectado por minas y artefactos explosivos, en 2010, el Gobierno vietnamita emitió un Programa de Acción Nacional para superar las consecuencias de las bombas y minas de la posguerra en el período 2010-2025 (Programa 504). Para gestionar, coordinar e implementar los contenidos del Programa 504, el 4 de marzo de 2014, el Gobierno de Vietnam estableció VNMAC, bajo la dirección del Primer Ministro y asignó al Ministerio de Defensa como organismo administrador.En el camino de 10 años de construcción y desarrollo, VNMAC ha alcanzado muchos logros alentadores, contribuyendo positivamente a los resultados del Programa 504; fortalecido activamente la cooperación internacional; y establecido relaciones de cooperación oficiales con muchas organizaciones internacionales y no gubernamentales extranjeras.También, VNMAC ha participado activamente en conferencias, seminarios y foros regionales e internacionales sobre la superación de las consecuencias de las minas y bombas para intercambiar, compartir experiencias y desarrollar asociaciones, demostrando la responsabilidad de Vietnam hacia los esfuerzos globales de acción contra los artefactos explosivos.En el encuentro, el coronel Le Quang Hop destacó la ayuda valiosa de gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales y no gubernamentales en el campo y expresó su confianza en que, con el apoyo de amigos internacionales, el trabajo para superar las consecuencias de las minas terrestres y las bombas en Vietnam logrará más éxito.Por su parte, la consejera política de la Embajada de Estados Unidos en Vietnam, Amy Patel, apreció grandes esfuerzos de VNMAC en fortalecer la cooperación internacional para superar las consecuencias de las minas terrestres y los artefactos explosivos en el país indochino; al mismo tiempo, afirmó el compromiso de Estados Unidos de acompañar a Vietnam en la construcción de un futuro mejor para las generaciones futuras.En un discurso en video, el, director nacional de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur (KOICA Vietnam), Lee Byung Hwa valoró altamente el importante papel de VNMAC en el trabajo de eliminar las minas terrestres y las bombas.KOICA se compromete a seguir apoyando a VNMAC, contribuyendo así positivamente a la relación Corea del Sur-Vietnam, afirmó./.