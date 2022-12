Hoi An, Vietnam (VNA)- El ciclo sigue siendo una atracción turística popular no solo en la capital de Hanoi, sino también en otras como la ciudad de Hoi An en la provincia de Quang Nam y la ciudad de Hue en la provincia de Thua Thien-Hue. Ciclo es un taxi-bicicleta de tres ruedas que apareció en Vietnam a principios del siglo XX. Un asiento doble está sostenido por las dos ruedas delanteras con el conductor sentado detrás.El ciclotransporte fue muy popular hasta principios de la década de 1990, ya que podía transportar dos personas más mercancías. Fue relativamente rentable a través de las estrechas calles y callejones de Vietnam. A medida que la gente necesitaba viajar más lejos y las motos más rápidas se generalizaron, más lugareños dejaron de usar bicicletas y, en cambio, se convirtieron en una buena opción para los turistas.Se siente seguro en el intenso tráfico de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh y es mucho mejor para el medio ambiente que las motos o los taxis. Por estas razones, ahora es muy popular entre los viajeros explorar Vietnam en ciclo.El cicloturismo es la mejor manera de conocer de cerca la vida vibrante de las grandes ciudades de Vietnam ./.