Quang Nam, Vietnam (VNA)- Después de dos años tranquilos debido a la pandemia de COVID-19, la ciudad antigua de Hoi An vuelve a estar bulliciosa ya que se encuentra entre los dos destinos seleccionados por las autoridades provinciales para reabrir su puerta a los turistas internacionales.Ubicada en la cuenca baja del río Thu Bon en la llanura costera de la provincia de Quang Nam, a unos 30 km al sur de la ciudad de Da Nang, Hoi An ha sido conocida por varios nombres como Lam Ap, Faifo, Hoai Pho y Hoi Pho.Hoi An es el único mercado portuario del sudeste asiático en Vietnam y muy raro en el mundo que mantiene intactas casi mil 360 reliquias arquitectónicas. Estos incluyen calles, casas, casas comunales, pagodas, santuarios, casas de clanes, antiguos pozos y tumbas. Exhiben características del arte tradicional vietnamita y la convergencia de las culturas oriental y occidental.Los intercambios culturales y económicos que ocurrieron entre los siglos XVI y XIX dejaron en la ciudad de Hoi An la mayoría de las formas de la arquitectura antigua de Vietnam, agrupando artes nacionales tradicionales enriquecidas con bocetos de artes extranjeras.Los investigadores sostienen que la arquitectura antigua en Hoi An se renovó a principios del siglo XIX, pero el verdadero punto de partida podría ser mucho antes. La arquitectura antigua se ve más claramente en el barrio antiguo ubicado dentro del barrio de Minh An, que cubre aproximadamente dos kilómetros cuadrados y alberga la mayoría de las reliquias famosas de Hoi An.Las calles del barrio antiguo son cortas, estrechas y entrecruzadas.Las obras arquitectónicas se construyeron en su mayoría con materiales tradicionales, incluido el ladrillo y la madera, y no tienen más de dos pisos.Es fácil para los turistas reconocer las huellas del tiempo no solo en el diseño arquitectónico de cada construcción sino también en cualquier otro lugar, desde techos de tejas cubiertos de musgo, paredes, esculturas que representan una criatura extraña o una historia antigua. Es una convergencia de artesanos chinos, japoneses, vietnamitas y cham. Cada construcción todavía tiene las características culturales de muchas naciones. En la actualidad, Hoi An sigue siendo el lugar de residencia de miles de residentes, y funciona como un museo viviente en términos de arquitectura y estilo de vida urbano.A lo largo de los siglos, las costumbres y prácticas, los ritos, las actividades culturales y de creencias, así como los alimentos tradicionales de Hoi An, aún se conservan junto con generaciones de habitantes de la calle. La ciudad también cuenta con un entorno natural saludable y pacífico con pequeños pueblos suburbanos dedicados a la artesanía como la carpintería y la alfarería.Después de dar negativo en la prueba de COVID-19, los primeros visitantes extranjeros bajo el programa piloto de "pasaporte de vacunación" hicieron un recorrido por la antigua ciudad el 11 de noviembre.El vicepresidente del Comité Popular de Hoi An Nguyen Van Lanh expresó su gratitud hacia los visitantes por elegir Hoi An como el primer destino en su viaje a Vietnam.Ha sido necesario un gran esfuerzo por parte de la autoridad local y la gente en los últimos dos años para poder dar la bienvenida a los turistas extranjeros y hacer de Hoi An un destino seguro y amigable, dijo, y agregó que espera ver a Hoi An y Quang Nam recuperar su reputación.El 4 de diciembre de 1999, en la ciudad de Marrakech de Marruecos, la 23ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO incluyó oficialmente a la antigua ciudad de Hoi An en la lista de reliquias culturales del mundo.Es honrado por muchas revistas de viajes famosas. En julio de 2019, con 90,39 puntos, Hoi An fue elegida por la revista de viajes Travel and Leisure como la ciudad más atractiva del mundo ese año. También es el primer sitio turístico de Vietnam galardonado con el Doodle de Google./.