Turistas exploran el jardín de frutas tropicales y el mercado flotante de Cai Rang( Fuente:Internet)

Can Tho, Vietnam (VNA)- El Servicio de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia sureña vietnamita de Can Tho emitió un plan para ayudar al sector turístico a recuperarse de la epidemia de COVID- 19.En consecuencia, la provincia se enfocará en atraer los viajeros domésticos, en especial los jóvenes, debido a la evolución complicada del COVID- 19 en el mundo que impide la llegada de excursionistas extranjeros, informó el periódico electrónico Nhan Dan.Según las previsiones, los turistas internacionales solo podrían visitar Vietnam para finales de año o principios de 2021.El director del Servicio de Cultura, Deportes y Turismo de Can Tho, Nguyen Khanh Tung, dio a conocer que la localidad se centrará en el mercado doméstico, especialmente en Ciudad Ho Chi Minh, las provincias del delta del río Mekong, el sudeste del país y las localidades que cuentan con rutas aéreas a la ciudad.La industria sin humo local se coordinará con los departamentos y sectores concernientes para apoyar a las agencias de turismo a restablecer las actividades comerciales y obtener paquetes de ayuda ante los obstáculos provocados por la pandemia.Además, la provincia promoverá las actividades de comunicación con el tema "Can Tho es un destino seguro, hospitalario y de calidad", aparte de seguir llevando a cabo las tareas de prevención y control del virus en los lugares turísticos, hacia la implementación del programa de estímulo para este sector de la localidad y la región del delta del río Mekong.Según dicho servicio, en los cuatro primeros meses de 2020, el ingreso del sector turístico registró una caída significativa del 31,4 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior debido a los impactos de la enfermedad./.