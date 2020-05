Los sectores de industria, construcción y servicios ocupan hasta el 90 por ciento de la economía de esta urbe portuaria y tienden a crecer tanto en la escala de sus negocios como en su contribución, según el periódico electrónico Nhan Dan.No obstante, ocho de las 15 unidades administrativas de Hai Phong son distritos y el 55 por ciento de su población vive en las zonas rurales.La ciudad desarrolló el turismo comunitario hace muchos años, logrando resultados alentadores en algunas comunas del distrito de Cat Hai, tales como Phu Long, Xuan Dam y Viet Hai, entre otras. Pero esas actividades son de pequeña escala e ingreso limitado, lo cual aún no permite a este modelo convertirse en un producto turístico popular.Ante esa situación, las autoridades locales decidieron enfocarse en desarrollar el turismo junto con la construcción de las nuevas zonas rurales, con el fin de atraer a más turistas y mejorar el ingreso de este ámbito.Esta política también coincide con la orientación de ampliar la industria sin humo de la ciudad, contribuyendo a lograr dos objetivos importantes: desarrollar el turismo como un sector económico clave y construir una nueva área rural sostenible.El Comité Popular de Hai Phong solicitó a las entidades subordinadas centrarse en estudiar la situación y el potencial del turismo en los distritos de Tien Lang, Vinh Bao, An Lao, Thuy Nguyen, Kien Thuy y An Duong desde 2016 hasta ahora, para proponer las soluciones al desarrollo de este sector en el próximo quinquenio, con miras hacia 2030.Además, pidió a las localidades impulsar la construcción de la nueva ruralidad asociada con los modelos de turismo comunitario./.