Ciudad Ho Chi Minh, un destino turístico de moda en 2023 (Fuente: VNA)

Phở (sopa de fideos de arroz) - la comida típica de Hanoi (Fuente: Internet)

Hanoi (VNA) Las ciudades vietnamitas de Hoi An y Ciudad Ho Chi Minh entraron en la lista de 25 destinos turísticos de moda del mundo en 2023 de TripAdvisor , una plataforma prestigiosa de turismo global.De acuerdo con la reciente publicación de la famosa web de Alemania “reisereporter.de”, Hoi An y Ciudad Ho Chi Minh ocuparon los puestos números 2 y 11 en la clasificación de la "Elección de los viajeros, lo mejor de lo mejor", el cual es un premio otorgado anualmente por millones de viajeros en TripAdvisor.En ese sentido, Hoi An, ubicada en los tramos inferiores del río Thu Bon hacia el Mar del Este, es conocida como la "Venecia" de Vietnam con bonitos barcos que se deslizan suavemente por los pequeños canales.Al atardecer, Hoi An se transforma en una escena romántica cuando los puentes y callejones se iluminan con miles de luces y faroles. Por eso -según reisereporter- los turistas sin duda han quedado hipnotizados por esta escena mágica, lo que ayudó a Hoi An a ocupar el segundo lugar entre los principales destinos de moda en 2023.Además de Hoi An y Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi –capital de Vietnam- también figura en las tablas de 25 sitios turísticos más populares y de 20 mejores destinos gastronómicos del mundo de la "Elección de los viajeros, lo mejor de lo mejor” TripAdvisor en 2023, con los respectivos lugares números 17 y 3./.