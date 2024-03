Lam Dong, Vietnam (VNA)- El Festival de Música Clásica de Vietnam ( VCMF ) se inauguró hoy en la ciudad altiplana de Da Lat, que se unió el año pasado a la Red Mundial de Ciudades Creativas de la UNESCO para la música.El evento musical reúne a más de 100 artistas quienes presentarán 17 actuaciones hasta el 17 de este mes.Como parte de la inauguración, se llevó a cabo el concierto “Sound of Brass” (Sonido de latón) en la calle Ly Tu Trong, la primera vía artística de Da Lat.En la tarde y noche de hoy, se celebrarán la exposición "Diálogo sobre el Tiempo" en Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa y una concierto de ópera en el Centro de actividades infantiles de la provincia de Lam Dong.En los próximos días se ofrecerán al público la actuación “Song Hong Trio in the Flower Town” (Trío de Song Hong en la Ciudad de las Flores), el recital de piano con música de Beethoven, entre otras actividades.A propósito del Festival, se realizarán una exposición especial de obras del difunto artista Nguyen Tu Nghiem, uno de los cuatro pintores más influyentes de Vietnam del siglo XX, así como el seminario "Música clásica para todos", que contará con la asistencia de expertos nacionales e internacionalesUbicada en la provincia altiplana de Lam Dong, Da Lat se convirtió, el 31 de octubre de 2023, en miembro de la Red Mundial de Ciudades Creativas de la UNESCO, justo en la celebración del 130º aniversario de su fundación (1893-2023).En Vietnam, Hanoi fue la primera ciudad en unirse a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, en 2019./.