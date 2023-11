El panorama del encuentro (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) La Comisión de Inspección del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam celebró su 33ª Reunión del 14 al 16 de noviembre en Hanoi, bajo el presidio de su titular Tran Cam Tu, durante la cual examinó las medidas disciplinarias contra algunas organizaciones y miembros partidistas.Según la Comisión, el Comité de Asuntos Partidistas del Comité Popular de la provincia central de Quang Nam violó los principios del centralismo democrático y las reglas de trabajo, mostró falta de responsabilidad, liderazgo y supervisión, lo que permitió que el Comité Popular provincial y numerosas organizaciones e individuos violan los reglamentos del Partido y las Leyes estatales en la lucha contra la COVID-19, la recepción de ciudadanos que repatrían para la prevención de la pandemia, la gestión y el uso de tierras para ciertos proyectos de inversión y la implementación de proyectos/contratos dirigidos por la empresa AIC. Como resultado de ello, varios funcionarios y miembros partidistas se enfrentan a procesos penales.Las violaciones antes mencionadas han tenido graves consecuencias y han causado importantes pérdidas financieras al Estado. También han generado opiniones públicas negativas, dañando la reputación de la organización del Partido y de las autoridades locales.La responsabilidad de las violaciones y deficiencias antes mencionadas recae en el Buró Ejecutivo del Comité del PCV en la provincia para los mandatos 2015-2020 y 2020-2025; la delegación partidista del Consejo Popular provincial para el mandato 2016-2021; y el Comité de Asuntos Partidistas del Comité Popular provincial para los mandatos 2016-2021 y 2021-2026, y varios funcionarios.La Comisión decidió expulsar del Partido a Le Ngoc Tuong, director del Departamento provincial de Asuntos Exteriores y ex subdirector del Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, y a Nguyen Van Van, subdirector del Departamento de Salud.Than Duc Suu y Nguyen Van Tho fueron relevados de sus respectivos cargos como miembros del Comité Ejecutivo del Partido del Departamento de Finanzas provincial para los mandatos 2015-2020 y 2020-2025 y miembros del Comité Ejecutivo del Partido del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente provincial para los mandatos 2015-2020 y 2020-2025.La Comisión amonestó como medida disciplinaria al Comité de asuntos partidistas del Comité Popular provincial para el mandato 2016-2021, al Comité del Partido del Departamento de Finanzas para el mandato 2015-2020, al Comité del Partido del Departamento de Planificación e Inversión para el mandato 2015-2021. 2020, el Comité del Partido del Departamento de Construcción para los mandatos 2015-2020, 2020-2025, y el Comité del Partido del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente para los mandatos 2015-2020 y 2020-2025, y algunos funcionarios.También reprendió al Comité de asuntos partidistas del Comité Popular provincial para el mandato 2021-2025, a la Delegación del Partido del Consejo Popular provincial para el mandato 2016-2021 y algunos funcionarios.La Comisión sugirió que el Buró Político y la Secretaría del Comité Central del Partido revisen e impongan acciones disciplinarias contra el Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido para los mandatos 2015-2020, 2020-2025, y contra algunos funcionarios.Mientras tanto, la Comisión decidió despedir al secretario de la Célula partidista y director del Departamento de Ejecución de Sentencias Civiles de la ciudad de Can Tho, Nguyen Viet Xuan, de todos los cargos en el Partido.También se dio una amonestación al Comité del Partido del Departamento de Ejecución de Sentencias Civiles del municipio de Can Tho para los mandatos 2015-2020 y 2020-2025, y al exsecretario de la Célula partidista y director del Departamento, Pham Quoc Viet, como medida disciplinaria.La Comisión señaló violaciones y deficiencias de los Comités de asuntos partidistas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Comité Gubernamental para Asuntos de las Minorías Étnicas y el Buró Ejecutivo del Comité del Partido provincial de Long An./.