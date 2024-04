Las guardacostas de Vietnam y China toman foto de recuerdo en el barco CSB 8004. (Foto: VNA)

Hai Phong, Vietnam (VNA)- Las guardias costeras de Vietnam y China llevaron a cabo su primera patrulla conjunta de 2024 en las aguas adyacentes a la línea de demarcación del golfo de Bac Bo (Tonkín) del 27 al 29 de abril.

Esta patrulla conjunta concluyó exitosamente, contribuyendo a construir un mar pacífico, estable y con apego a la ley y creó un impulso para promover las relaciones entre los dos Partidos, Estados y pueblos de Vietnam y China, así como entre sus guardacostas, en particular.



Esta fue la octava patrulla conjunta entre las dos partes en las aguas adyacentes a la línea de demarcación del golfo de Bac Bo desde la expiración, el 30 de junio de 2020, del Acuerdo de Cooperación Pesquera Vietnam-China en esa zona marítima.



La parte vietnamita, con los barcos 8004 y 8003, estuvo dirigida por el subcomandante de la Región 1 de la Guardia Costera de Vietnam, coronel Luong Cao Khai, mientras la guardia costera china, con los buques 4304 y 4302, encabezada por Liu Tianrong, subdirector del departamento de Hainan.



Esta maniobra se extendió por 13 puntos, con una longitud de 255,5 millas náuticas, en la línea de demarcación del golfo de Bac Bo.

Los guardacostas de los dos países realizaron entrevistas telefónicas, inspección y seguimiento de barcos pesqueros, búsqueda y salvamento en el mar y sensibilización de los pescadores de los dos países sobre el cumplimiento de la ley.



En particular, la guardia costera vietnamita ha creado grupos de trabajo para inspeccionar el cumplimiento de la ley por parte de los pesqueros, en aras de la materialización de las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU)./.