Phu Yen, Vietnam (VNA)- La provincia centrovietnamita de Phu Yen suspendió temporalmente a partir de hoy las actividades turísticas en sitios y paisajes de reliquias locales, en un intento para prevenir la propagación de la enfermedad respiratoria aguda causada por el virus SARS-CoV-2 ( COVID-19 ).El Comité Popular de Phu Yen solicitó al Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo que aumente la instrucción y el examen de las medidas de prevención y control de enfermedades en las instalaciones de alojamiento y restaurantes.Hasta el momento, no se registró ningún caso de SARS-CoV-2 en esta localidad.La directora del Departamento provincial de Salud, Nguyen Thi Mong Ngoc, informó que el sector local monitorea a 164 extranjeros y personas con riesgo de infección.Con anterioridad, la provincia de Tien Giang, en el Delta del Mekong, también decidió detener la recepción de visitantes extranjeros a las atracciones turísticas locales a partir de las 13:00 (hora local) del 12 de marzo.En particular, suspendió la recepción de viajeros extranjeros, así como embarcaciones y vehículos que transportan turistas extranjeros, en estaciones de autobuses, el puerto de la ciudad de My Tho, lugares de interés y establecimientos de alojamiento.A su vez, la provincia norteña de Ninh Binh decidió cerrar todos los destinos turísticos locales a partir de hoy para contener también la propagación de la enfermedad.Quang Ninh, otra provincia del norte, también suspendió el servicio de alojamiento en cruceros y recorridos por las bahías de Ha Long, de Bai Tu Long, las islas de Co To y Van Don, y los sitios de reliquias.Diversos sitios y atracciones turísticas en la capital Hanoi también cerraron debido a las labores de desinfección.Hasta la actualidad, Vietnam confirmó 44 casos de la infección, aunque 16 de ellos se recuperaron por completo y recibieron el alta del hospital./.