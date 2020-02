El casco antiguo de Hoi An (Fuente: VNA)

Quang Nam, Vietnam, 24 feb (VNA)- El Comité Popular de esta provincia centrovietnamita destinará 10,22 millones de dólares para la preservación del casco antiguo de Hoi An en el período 2020-2025, con visión hasta 2030.De acuerdo con el proyecto, las autoridades locales se centrarán en conservar la integridad y los valores mundiales destacados de ese patrimonio.La mayoría de ese monto se destinará a la restauración de las obras arquitectónicas especiales y religiosas, y casas antiguas, así como lugares dedicados a las actividades comunitarias y también los paisajes ribereños.Por otro lado, el gobierno local prestará atención en recaudar fondos de otras fuentes, tales como del ingreso por la venta de entradas.Hoi An, declarada en 1999 por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, conserva casi mil 360 monumentos arquitectónicos, y goza de las características del arte tradicional del país indochino y de la convergencia entre las culturas oriental y occidental.A través de los siglos, se conservan aún las costumbres, ritos, actividades culturales y religiosas, así como la gastronomía tradicional de este sitio.Hoi An también cuenta con un entorno natural saludable y pacífico, con pequeñas aldeas suburbanas dedicadas a la artesanía, como la carpintería y la cerámica.Esta urbe, que fue elegida por la revista Travel and Leisure como la ciudad más atractiva del mundo en 2019, es el primer sitio turístico en Vietnam honrado por Google Doodle./.